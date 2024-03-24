Футболисты «Спартака» встретились с 15-летним болельщиком, помогавшим людям в «Крокусе»
По информации газеты «Комсомольская правда», подросток во время теракта помог вывести из здания более 100 человек.
По информации газеты «Комсомольская правда», подросток во время теракта помог вывести из здания более 100 человек.
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» поблагодарили за героизм 15-летнего болельщика команды Ислама Халилова, который во время теракта в «Крокус сити холле» помог вывести из здания более 100 человек. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Парень болеет за “Спартак” и играет в футбол, с детства мечтал встретиться с игроками нашей команды. Мы пригласили его на домашний стадион и познакомили с футболистами, которые поблагодарили Ислама за героизм. Мы также вручили Исламу именную футболку, подарки и абонемент на все домашние матчи “Спартака”. Гордимся такими болельщиками!» — говорится в сообщении клуба.
По информации газеты «Комсомольская правда», ученик восьмого класса подрабатывал в гардеробе во время концерта рок-группы «Пикник» и оказался недалеко от вооруженных террористов. По словам Ислама, он примерно полчаса выводил людей из здания.
Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным подмосковного главка МЧС РФ, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться. Согласно информации Минздрава Подмосковья, пострадали 154 человека.