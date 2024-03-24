Футболисты «Спартака» встретились с 15-летним болельщиком, помогавшим людям в «Крокусе»

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» поблагодарили за героизм 15-летнего болельщика команды Ислама Халилова, который во время теракта в «Крокус сити холле» помог вывести из здания более 100 человек. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Парень болеет за “Спартак” и играет в футбол, с детства мечтал встретиться с игроками нашей команды. Мы пригласили его на домашний стадион и познакомили с футболистами, которые поблагодарили Ислама за героизм. Мы также вручили Исламу именную футболку, подарки и абонемент на все домашние матчи “Спартака”. Гордимся такими болельщиками!» — говорится в сообщении клуба.

По информации газеты «Комсомольская правда», ученик восьмого класса подрабатывал в гардеробе во время концерта рок-группы «Пикник» и оказался недалеко от вооруженных террористов. По словам Ислама, он примерно полчаса выводил людей из здания.

Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным подмосковного главка МЧС РФ, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться. Согласно информации Минздрава Подмосковья, пострадали 154 человека.