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11:33 (мск), источник: Московский комсомолец

Игроки «Спартака» встретились с Исламом Халиловым, который помог десяткам людей в «Крокусе»

ФК «Спартак» пригласил на свой стадион 15-летнего Ислама Халилова, который спас более сотни человек в «Крокус Сити Холле».

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В день трагедии юный парень находился на своем рабочем месте и не растерялся, когда понял, что происходит — он бросился предупреждать находившихся рядом людей об опасности и направил их в сторону выхода.

«Спартак» пригласил Ислама на домашний стадион, провел экскурсию, вручил футболку и памятные подарки своему болельщику.

«Гордимся такими болельщиками!» — говорится на официальном сайте «Спартака».

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