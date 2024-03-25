Игроки «Спартака» встретились с Исламом Халиловым, который помог десяткам людей в «Крокусе»
ФК «Спартак» пригласил на свой стадион 15-летнего Ислама Халилова, который спас более сотни человек в «Крокус Сити Холле».
ФК «Спартак» пригласил на свой стадион 15-летнего Ислама Халилова, который спас более сотни человек в «Крокус Сити Холле».
В день трагедии юный парень находился на своем рабочем месте и не растерялся, когда понял, что происходит — он бросился предупреждать находившихся рядом людей об опасности и направил их в сторону выхода.
«Спартак» пригласил Ислама на домашний стадион, провел экскурсию, вручил футболку и памятные подарки своему болельщику.
«Гордимся такими болельщиками!» — говорится на официальном сайте «Спартака».