Червиченко: Чемпионскую интригу в РПЛ можно хоронить

«Думаю, чемпионскую интригу теперь можно хоронить. Не думаю, что кто-то может помочь “Краснодару”. Мусаев — не чемпионский тренер. Сейчас у всех конкурентов “Краснодара” появилась отличная возможность опередить их. ЦСКА, “Локо” и “Спартак” теперь запросто могут спихнуть “Краснодар”. Теперь “Динамо” займёт минимум второе место. И даже не факт, что бело-голубые не укусят “Зенит”», — приводит слова Червиченко интернет-издание «Евро-Футбол. Ру».