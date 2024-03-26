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17:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Червиченко: Чемпионскую интригу в РПЛ можно хоронить

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о шансах команд Российской Премьер-Лиги в борьбе за призовые места.

Премьер-лига: таблица и календарь
Червиченко: чемпионскую интригу в РПЛ можно хоронить | Источник: Чемпионат.com

«Думаю, чемпионскую интригу теперь можно хоронить. Не думаю, что кто-то может помочь “Краснодару”. Мусаев — не чемпионский тренер. Сейчас у всех конкурентов “Краснодара” появилась отличная возможность опередить их. ЦСКА, “Локо” и “Спартак” теперь запросто могут спихнуть “Краснодар”. Теперь “Динамо” займёт минимум второе место. И даже не факт, что бело-голубые не укусят “Зенит”», — приводит слова Червиченко интернет-издание «Евро-Футбол. Ру».

После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона во главе турнирной таблицы расположился санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые опережают преследующий их «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо». ЦСКА и «Локомотив» занимают четвёртую и пятую строчку соответственно. Обе команды набрали по 32 очка — на восемь меньше, чем у «Зенита».

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