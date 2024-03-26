«Это было восхитительно». Тедеско поделился воспоминаниями о работе в «Спартаке»

«Это был хороший проект. Когда мы приехали, у нас было около 30 игроков, слишком много, чтобы играть в чемпионате и Кубке России. Мы практически полностью обновили состав. Многие игроки ушли, и мы решили привлечь молодых людей из второй команды и даже из U-19. В итоге у нас было около 20 полевых игроков и вратарей, и мы создали действительно хорошую атмосферу. Мне нравилось работать с этой молодой командой, а также с опытными игроками, которые у нас были, такими как Самуэль Жиго, который сейчас играет в “Марселе”, или Георгий Джикия, капитан “Спартака” и сборной России.



В первом сезоне мы дошли до полуфинала Кубка России, где проиграли в Санкт-Петербурге со счетом 2:1. А на второй год мы заняли второе место в лиге и вышли в Лигу чемпионов. Это было восхитительно. Но я принял решение уйти в конце того сезона, потому что из-за пандемии коронавируса мне было очень трудно быть разлучённым со своей семьёй», — приводит слова Тедеско Coaches Voice.