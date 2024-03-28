Денис Попов: «Марио Фернандес находится уже на финишной прямой своей карьеры»

«Травма всегда неприятна, тем более в случае с игроком стартового состава. Но мы знаем, что у “Зенита”, наверно, наиболее ровно укомплектованная команда чемпионата России. Поэтому они выйдут из положения, даже если, не дай бог, затянется процесс восстановления.



Отчасти это закономерно. Игрок находится уже на финишной прямой своей карьеры. И возраст, и высокая интенсивность на протяжении многих лет — она не может не сказываться. Поэтому естественно, что Фернандес сейчас подвержен травмам и восстанавливается дольше. Износ организма выше. Поэтому здесь придется подумать и тренерскому штабу, и медицинскому персоналу. Возможно, Марио требуется индивидуализация тренировочного процесса», — приводит слова Попова «Спорт уик-энд».