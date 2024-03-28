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00:53 (мск), источник: Sport24

Денис Попов: «Марио Фернандес находится уже на финишной прямой своей карьеры»

Экс-форвард ЦСКА, ныне тренер Денис Попов считает, что защитник «Зенита» Марио Фернандес близок к завершению карьеру.

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Денис Попов: «Марио Фернандес находится уже на финишной прямой своей карьеры» | Источник: Sport24

33-летний футболист получил травму в недавней товарищеской игре против «Црвены Звезды» (0:1). В текущем сезоне Фернандес провел за «Зенит» 12 игр в РПЛ.

«Травма всегда неприятна, тем более в случае с игроком стартового состава. Но мы знаем, что у “Зенита”, наверно, наиболее ровно укомплектованная команда чемпионата России. Поэтому они выйдут из положения, даже если, не дай бог, затянется процесс восстановления.

Отчасти это закономерно. Игрок находится уже на финишной прямой своей карьеры. И возраст, и высокая интенсивность на протяжении многих лет — она не может не сказываться. Поэтому естественно, что Фернандес сейчас подвержен травмам и восстанавливается дольше. Износ организма выше. Поэтому здесь придется подумать и тренерскому штабу, и медицинскому персоналу. Возможно, Марио требуется индивидуализация тренировочного процесса», — приводит слова Попова «Спорт уик-энд».

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