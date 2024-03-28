38 легионеров РПЛ сыграли за свои сборные. У кого получилось лучше других

Как легионеры РПЛ сыграли за сборные: Угальде, Давила, Кордоба, Мохеби, Кассьерра, Сперцян, Зенит, ЦСКА, Спартак | Источник: Чемпионат.com

Через несколько дней нас ждёт возобновление РПЛ. Более 30 легионеров приняли участие в матчах своих сборных. Рассказываем, как они провели время во время международной паузы.

Сербия: Страхиня Эракович, Саша Зделар, Милан Гаич, Срджан Бабич

Сразу три футболиста РПЛ приняли участие в товарищеском матче со сборной России (0:4). Защитник «Зенита» Страхиня Эракович отыграл все 90 минут, армеец Саша Зделар провёл на поле 57 минут, а его одноклубник Милан Гаич получил красную карточку в первом тайме. Более того, фол флангового защитника ЦСКА привёл к назначению пенальти, с которого россияне открыли счёт. Спартаковец Срджан Бабич просидел весь матч в запасе. Зато он отыграл 90 минут с Кипром (1:0), в то время как Гаич не попал в заявку. Зделар вышел на поле на 63-й минуте, Эракович — на 85-й.

Армения: Эдуард Сперцян, Георгий Арутюнян, Тигран Аванесян

Два представителя «Краснодара» — Сперцян и Арутюнян — отыграли весь матч с Косовом. Контрольная игра в Ереване завершилась победой гостей со счётом 1:0. Затем армянские футболисты приехали в Прагу, где проиграли чехам — 1:2. Арутюнян отыграл весь матч, Сперцян — второй тайм. Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян дебютировал в сборной — его выпустили на поле на 81-й минуте.

Босния и Герцеговина: Амар Рахманович

21 марта боснийцы провели стыковой матч отбора на Евро-2024 с Украиной. Вели 1:0, но пропустили два мяча в самой концовке. Амар Рахманович из «Крыльев Советов» вышел на поле в компенсированное время, Иван Башич из «Оренбурга» остался в запасе. Новичок «Локомотива» Саид Хамулич не попал в заявку, а футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович пропустил матч из-за дисквалификации.

Израиль: Эли Даса

Защитник «Динамо» отыграл полный матч в составе сборной Израиля с Исландией. Его команда потерпела поражение (1:4) и лишилась шансов на попадание на Евро-2024. Эта игра состоялась в Будапеште.

Люксембург: Кристофер Перейра Мартинс

Спартаковец Мартинс не пробился на чемпионат Европы вместе со сборной Люксембурга. В полуфинальном стыковом матче его команда уступила Грузии (0:2). Сам Мартинс отбегал все 90 минут и заработал жёлтую карточку в концовке второго тайма. А потом Кристофер отыграл весь матч с Казахстаном (2:1).

Казахстан: Нуралы Алип

Защитник «Зенита» пропустил стыковой матч с Грецией (0:5) из-за перебора жёлтых карточек. Без него команда пропустила в Афинах четыре мяча за тайм. А потом Алип отыграл весь матч с Люксембургом — контрольная встреча завершилась поражением команды Магомеда Адиева (1:2).

Словения: Ванья Дркушич

Защитник «Сочи» провёл 82 минуты в товарищеской игре с Мальтой. Удивительно, но словенцы (участники Евро-2024) не обыграли «карликовую» сборную — 2:2. Впрочем, через несколько дней они неожиданно одержали победу во встрече с Португалией (2:0). Дркушич вышел на поле на 87-й минуте, поменяв бывшего игрока ЦСКА Яку Бийола.

Беларусь: Кирилл Капленко, Кирилл Печенин, Егор Карпицкий

21 марта белорусы провели контрольный матч с Черногорией (0:2), который состоялся в Анталье. В их составе на поле вышли сразу три представителя РПЛ. Полузащитник «Балтики» Кирилл Капленко отыграл весь матч, как и защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин. Ещё один футболист самарского клуба — Егор Карпицкий — провёл на поле первый тайм. Полузащитник «Урала» Валерий Бочеров остался в запасе. Второй матч белорусы провели с Мальтой — 0:0. Печенин отыграл 77 минут и получил жёлтую карточку, Капленко отыграл второй тайм, а Карпицкого выпустили на 83-й минуте.

Черногория: Игор Вуячич

Защитник «Рубина» не принимал участия в контрольном матче с Беларусью (2:0). Но зато отыграл 90 минут во встрече с Северной Македонией (1:0).

Молдавия: Олег Рябчук, Никита Моцпан

22 марта сборная Молдавии провела контрольный матч с Северной Македонией в Анталье. Игра завершилась со счётом 2:2. Спартаковец Олег Рябчук провёл на поле все 90 минут, а футболиста «Факела» Никиту Моцпана заменили на 58-й. Через несколько дней Молдавия разгромила сборную Каймановых островов — 4:0. Моцпан не попал в заявку, а Рябчук отыграл 71 минуту.

Албания: Марио Митай

Защитник «Локомотива» Митай вышел в стартовом составе и отыграл весь матч с Чили. Впрочем, это не помогло его команде — поражение со счётом 0:3. Через несколько дней Митай отыграл все 90 минут в матче со шведами (0:1) и заработал жёлтую карточку в начале второй половины.

Узбекистан: Аббосбек Файзуллаев, Рустам Ашурматов

21 марта Узбекистан обыграл на выезде Гонконг (2:0) в матче отбора на ЧМ-2026. Армеец Файзуллаев провёл на поле весь второй тайм, а Ашурматов из «Рубина» отыграл 70 минут и оформил гол, который стал для него дебютным за сборную. Через несколько дней Узбекистан снова обыграл Гонконг (3:0), а Файзуллаев отдал голевую передачу (провёл на поле 57 минут). Ашурматов на этот раз не попал в заявку.

Иран: Мохаммад Мохеби, Мохаммад Горбани

Нападающий «Ростова» Мохеби ударно провёл домашний матч отбора на ЧМ-2026 с Туркменистаном (5:0). В начале второго тайма он отдал голевую передачу, а ещё через восемь минут забил шестой мяч в составе национальной команды. Полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани провёл всю игру в запасе. Зато он вышел на поле во второй встрече с Туркменистаном (1:0). Горбани заменили на 70-й минуте, Мохеби — в компенсированное время.

Мексика: Луис Чавес

Первый мексиканец в истории РПЛ провёл 90 минут в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ с Панамой (3:0). За это время полузащитник «Динамо» отдал голевую передачу и заработал жёлтую карточку. А вот в финале мексиканцы проиграли США (0:2). Чавеса заменили на 80-й минуте — к тому моменту его команда уже дважды пропустила.

Коста-Рика: Манфред Угальде

Сборную Коста-Рики можно поздравить с попаданием на Кубок Америки. Это произошло после того, как команда обыграла в стыковом матче Гондурас (3:1). Спартаковец Угальде провёл на поле 87 минут и отметился голевой передачей. Через несколько дней Манфред забил второй гол за сборную Коста-Рики и сделал в это в матче с чемпионами мира. Правда, аргентинцы одержали волевую победу — 3:1.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240922&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Колумбия: Кевин Кастаньо, Хорхе Карраскаль, Матео Кассьерра, Джон Кордоба

22 марта колумбийцы обыграли в Лондоне испанцев — 1:0. В стартовый состав южноамериканской сборной попали сразу три футболиста из РПЛ — Кевин Кастаньо («Краснодар»), Хорхе Карраскаль («Динамо») и Матео Кассьерра («Зенит»). Первые двое провели на поле 45 минут, а Кассьерру заменили на 75-й. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба остался в запасе. В матче с Румынией (3:2) на поле так и не вышли Кастаньо и Кассьерра. Карраскаль появился на 67-й минуте, а Кордоба вышел в стартовом составе. За 73 минуты на поле он оформил первый гол за сборную Колумбии и получил жёлтую карточку.

Чили: Виктор Давила

Товарищеский матч с Албанией (3:0) сложился для Виктора Давилы очень успешно. Во-первых, он провёл на поле все 90 минут. Во-вторых, поучаствовал в двух голах команды. Сначала отдал голевую передачу, а потом отличился сам. Это первый гол Давилы за сборную Чили. В матче с Францией (2:3) Виктор обошёлся без результативных действий, хотя провёл на поле все 90 минут.

Боливия: Роберто Фернандес

Защитник «Балтики» вышел в основе на товарищеский матч с Алжиром, но его команда проиграла — 2:3. Сам Фернандес провёл на поле все 90 минут. После этого Боливия обыграла Андорру — 1:0, а Роберто отметился голевой передачей.

Уругвай: Николас Маричаль, Лукас Оласа

Сборная Уругвая провела контрольный матч с Басконией. Встреча состоялась в Бильбао и завершилась со счётом 1:1. В составе южноамериканской сборной дебютировал защитник «Динамо» Николас Маричаль, а Лукас Оласа («Краснодар») отыграл второй матч. Оба провели на поле по 90 минут. Правда, потом оба просидели в запасе всю игру с Кот-д’Ивуаром (1:2).

Кабо-Верде: Кевин Ленини

Полузащитник «Краснодара» попал в стартовый состав на товарищеский матч с Гайаной (1:0) и заработал жёлтую карточку на 75-й минуте. Во встрече с Экваториальной Гвинеей (1:0) Ленини снова появился в основе и отдал голевой пас в середине второго тайма.

Марокко: Яхья Аттийят-аллах

Защитник «Сочи» отбегал все 90 минут во встрече с Анголой (1:0), а его команда победила благодаря тому, что соперник забил в свои ворота. Аттийят-аллах вышел в основе и на матч с Мавританией (0:0).

Гвинея-Бисау: Зе Турбо

Сборная Гвинеи-Бисау проиграла Судану (0:1), а нападающий «Пари НН» Зе Турбо провёл на поле 90 минут. Через несколько минут соперники провели повторный матч, и Гвинея-Бисау взяла реванш — 2:1. Зе Турбо принимал участие и во второй игре.

Тунис: Надер Гандри

Защитник «Ахмата» Гандри провёл весь матч с Хорватией. Игра прошла в Каире (Египет) и завершилась без голов. В серии пенальти победу одержали европейцы — 5:4. А потом африканская сборная сгоняла по нулям с Новой Зеландией и снова проиграла сопернику по пенальти — 2:4. Гандри отбегал 71 минуту, а его команда заняла последнее место на мини-турнире в Египте.

Венесуэла: Серхио Кордова

Нападающий «Сочи» остался в запасе на контрольный матч с Италией (1:2). А вот во встрече с Гватемалой (0:0) его выпустили на последние 15 минут.