Божович об Адвокате: Вы видели, как его провожали в Петербурге? Не для всех такое сделают. Он это заслужил работой

— Кого из тренеров, которые работали в России, вы уважаете больше всего?

— Дика Адвоката.

— Почему?

— Великолепный специалист и человек. Вы видели, как его провожали в Петербурге? Не для всех такое сделают. И он это заслужил своей работой, результатом и отношением к городу и команде.

— А из российских тренеров?

— Карпина. Без вопросов.

— С нами Валерий Георгиевич общается достаточно специфично. Какой у вас с ним опыт общения?

— У меня прекрасный опыт общения с Карпиным. Да, бывает, что он оказывает давление, но это не специально. Флеш‑интервью и послематчевые пресс‑конференции так проходят во многом из‑за прилива адреналина. После игры очень трудно сделать быстрые и верные выводы.