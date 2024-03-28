Божович об Адвокате: Вы видели, как его провожали в Петербурге? Не для всех такое сделают. Он это заслужил работой
Миодраг Божович высоко отозвался о Дике Адвокате и Валерии Карпине.
Миодраг Божович высоко отозвался о Дике Адвокате и Валерии Карпине.
— Кого из тренеров, которые работали в России, вы уважаете больше всего?
— Дика Адвоката.
— Почему?
— Великолепный специалист и человек. Вы видели, как его провожали в Петербурге? Не для всех такое сделают. И он это заслужил своей работой, результатом и отношением к городу и команде.
— А из российских тренеров?
— Карпина. Без вопросов.
— С нами Валерий Георгиевич общается достаточно специфично. Какой у вас с ним опыт общения?
— У меня прекрасный опыт общения с Карпиным. Да, бывает, что он оказывает давление, но это не специально. Флеш‑интервью и послематчевые пресс‑конференции так проходят во многом из‑за прилива адреналина. После игры очень трудно сделать быстрые и верные выводы.
Их можно озвучить уже после того, как рассмотрены все материалы и проведена теория, — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.