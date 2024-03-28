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10:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Оренбурга» Деограсия: Нужно набирать очки и выходить из сложной ситуации

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о работе команды во время паузы на игры национальных сборных.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Тренер «Оренбурга» Деограсия: нужно набирать очки и выходить из сложной ситуации | Источник: Чемпионат.com

Также Деограсия отметил, что «Оренбург» нужно набирать как можно больше очков, чтобы выходить из сложной турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге. На данный момент оренбуржцы занимают 14-ю строчку в таблице РПЛ.

«На протяжении этой паузы мы усердно готовились к матчам. Нам нужно набирать очки и выходить из сложной ситуации. Надеюсь, что игроки вернулись из сборных в хороших кондициях. Конечно, нам, как тренерскому штабу, не нравится эта пауза, но мы старались улучшить то, что было возможно в этих обстоятельствах», — сказал Деограсия в эфире телеканала «Матч ТВ».

В ближайшем матче РПЛ, который состоится 31 марта, «Оренбург» встретится с воронежским «Факелом».

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