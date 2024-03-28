Тренер «Оренбурга» Деограсия: Нужно набирать очки и выходить из сложной ситуации

Также Деограсия отметил, что «Оренбург» нужно набирать как можно больше очков, чтобы выходить из сложной турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге. На данный момент оренбуржцы занимают 14-ю строчку в таблице РПЛ.

«На протяжении этой паузы мы усердно готовились к матчам. Нам нужно набирать очки и выходить из сложной ситуации. Надеюсь, что игроки вернулись из сборных в хороших кондициях. Конечно, нам, как тренерскому штабу, не нравится эта пауза, но мы старались улучшить то, что было возможно в этих обстоятельствах», — сказал Деограсия в эфире телеканала «Матч ТВ».