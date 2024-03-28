Пикущак: Нравился или нет Галицкому футбол Ивича, но команда была на первом месте

«Не могу сказать, успел ли что-то за это время поменять Мусаев, но какие-то свои вещи в команду он принесёт. У него было достаточно времени для этого. Некоторые ребята в “Краснодаре” уже с ним работали.



Не знаю, нравился или нет Галицкому футбол Ивича, но команда была на первом месте, и это всем импонировало. Мурад начнёт сейчас строить футбол более атакующий. Может, будет интереснее. Будет видно со временем, скажется ли отставка Ивича на настроении в команде. Пока трудно прогнозировать. Некоторые футболисты хорошо относились к Ивичу. Это подтверждали соцсети. Не знаю, как всё это перенесётся и что будет дальше», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.