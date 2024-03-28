Семак: Мостовой готов к игре с «Крыльями Советов». По Марио Фернандесу четкого понимания нет

«Андрей Мостовой тренируется почти в полном объеме, будет готов к игре. Наш медицинский штаб разбирается с ситуацией по Марио. Пока четкого понимания нет, продолжаем разбираться. Надеюсь, что ничего серьезного», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».