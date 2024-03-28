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14:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семак: Мостовой готов к игре с «Крыльями Советов». По Марио Фернандесу четкого понимания нет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК «Зенит»

«Андрей Мостовой тренируется почти в полном объеме, будет готов к игре. Наш медицинский штаб разбирается с ситуацией по Марио. Пока четкого понимания нет, продолжаем разбираться. Надеюсь, что ничего серьезного», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Андрей Мостовой получил травму на мартовских тренировочных сборах национальной команды России. Марио Фернандес получил повреждение в товарищеской игре с «Црвеной Звездой» (0:1).

Игра с «Крыльями Советов» состоится 30 марта в Самаре. Начало — в 14.00 мск.

«Зенит» занимает первое место в таблице, набрав 40 очков в 20 матчах. Самарцы находятся на восьмой строчке с 29 очками.

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