Бояринцев: У «Спартака» останутся шансы на тройку, даже если он потеряет очки с «Уралом»

«Не хотелось бы, чтобы увольняли Абаскаля и Гончаренко после матча “Спартак” — “Урал”. Оба специалиста работают, но, конечно, ситуация у команд противоположная. У “Урала” сложная борьба за выживание, а “Спартак” стремится в призовые места. Конечно, матч будет носить определяющий характер для специалистов, но, наверное, отрицательный результат вряд ли может повлиять на отставку.



Конечно, хочется пожелать “Спартаку” и “Уралу” хорошего результата, он жизненно необходим. “Урал” является неудобным соперником, но “Спартаку” никак нельзя терять очки, потому что “Зенит” уже убегает и “Динамо” находится в хорошем состоянии. Поэтому “Спартаку” в этом матче надо играть только на победу. При этом я думаю, что у “Спартака” останутся шансы на тройку, если даже команда потеряет очки в матче с “Уралом”», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.