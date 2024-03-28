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16:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мостовой — о Тедеско: Кто ему пожмет руку? Это выглядит смешно

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско об отношении к себе в Москве.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Reuters

Ранее Тедеско заявил, что в Москве его уважают не только как тренера, но и человека, поэтому по возвращении в Россию ему бы пожали руку.

«Кто ему пожмет руку? Может, какие-то единицы скажут ему: “Молодец”. Но зачем он говорит это сейчас? Почему он не сказал это в момент, когда уходил из “Спартака”? Это выглядит смешно. Сейчас из хорошей команды он может говорить все, что угодно. Для меня Тедеско как был непонятно кем, так и остался. Скачущий по бровке нефутбольный человек. Всегда привожу простые примеры — поставьте таких как Абаскаль или Тедеско в “Факел” или “Урал”. Пусть они там чего-то добьются. Что потом скажут? Например, я читаю интервью Гвардиолы, Дешама, Анчелотти — это всегда интересно. Намного интереснее, чем интервью какого-то Тедеско», — сказал Мостовой «СЭ».

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года. Под его руководством красно-белые стали серебряными призерами чемпионата России. После этого Тедеско работал в «Лейпциге», став обладателем Кубка Германии.

С февраля 2023 года Тедеско возглавляет сборную Бельгии.

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