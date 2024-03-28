Мостовой — о Тедеско: Кто ему пожмет руку? Это выглядит смешно

«Кто ему пожмет руку? Может, какие-то единицы скажут ему: “Молодец”. Но зачем он говорит это сейчас? Почему он не сказал это в момент, когда уходил из “Спартака”? Это выглядит смешно. Сейчас из хорошей команды он может говорить все, что угодно. Для меня Тедеско как был непонятно кем, так и остался. Скачущий по бровке нефутбольный человек. Всегда привожу простые примеры — поставьте таких как Абаскаль или Тедеско в “Факел” или “Урал”. Пусть они там чего-то добьются. Что потом скажут? Например, я читаю интервью Гвардиолы, Дешама, Анчелотти — это всегда интересно. Намного интереснее, чем интервью какого-то Тедеско», — сказал Мостовой «СЭ».