Юран: «Сын Мальдини появляется на поле — все восхищаются. А у нас сын Юрана нулевой. Черчесова и Тихонова — тоже»

— У вас, как вы уже упомянули, два сына. Старший — Артем — даже играл у вас в «Химках». Как у него дела?
— Все хорошо. Сейчас он в солигорском «Шахтере», играет. У нас в обществе почему-то очень много завистников. Когда он был в «Химках», только ленивый не писал, что его пропихнул папа. Но почему-то никто не упомянул, что он полностью прошел академию ЦСКА. После выпуска я его обкатал у себя в «Зорком» во Второй лиге. А в «Химках» он и без меня свои минуты получал. Люди многое не видят. Если бы я его позвал к себе в «Нижний» — ох, сколько бы шуму было опять!
— Ну вы же понимаете, что кумовство — больная тема для России.
— Кумовство — это когда человек в футболе зеро, но все равно играет. Но я же не клоун, чтобы брать себе плохого футболиста. Когда за «Порту» выходит сын главного тренера, стадион аплодирует. Когда в Италии на поле появляется сын Мальдини, все кричат, восхищаются. Люди знают понятие «преемственность» и очень ценят его. А у нас… Сын Юрана — нулевой футболист, сыновья Черчесова и Тихонова — тоже. Повезло, что Денис Черышев в Испании всю жизнь играл, а то тут бы его тоже приговорили.