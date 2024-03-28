Юран: «Сын Мальдини появляется на поле — все восхищаются. А у нас сын Юрана нулевой. Черчесова и Тихонова — тоже» | Источник: Sport24

— У вас, как вы уже упомянули, два сына. Старший — Артем — даже играл у вас в «Химках». Как у него дела?

— Все хорошо. Сейчас он в солигорском «Шахтере», играет. У нас в обществе почему-то очень много завистников. Когда он был в «Химках», только ленивый не писал, что его пропихнул папа. Но почему-то никто не упомянул, что он полностью прошел академию ЦСКА. После выпуска я его обкатал у себя в «Зорком» во Второй лиге. А в «Химках» он и без меня свои минуты получал. Люди многое не видят. Если бы я его позвал к себе в «Нижний» — ох, сколько бы шуму было опять!

— Ну вы же понимаете, что кумовство — больная тема для России.