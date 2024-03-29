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12:51 (мск), источник: РБК

Одержит ли «Спартак» первую победу в этом году в РПЛ. Интриги тура

Сможет ли «Спартак» одержать первую победу в весенней части чемпионата, получится ли у «Зенита» укрепить преимущество и оторваться от «Краснодара». Главные интриги 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт».

Премьер-лига: таблица и календарь
Одержит ли «Спартак» первую победу в этом году в РПЛ. Интриги тура | Источник: РБК

«Динамо» — «Ростов»

Дата и время: 29 марта, 19:30.

Место: «ВТБ Арена».

Источник: РБК

После старта второго круга чемпионата России «Динамо» идет на двухматчевой победной серии в РПЛ: московский клуб взял верх над «Локомотивом» (2:1) и «Ахматом» (2:0). Однако в последнем поединке в рамках ответного матча ¼ финала плей-офф «пути РПЛ» Кубка России динамовцы потерпели поражение от «Зенита» (0:2). В чемпионате после 20 игр московский клуб набрал 38 очков и расположился на третьем месте, уступая лидеру «Зениту» два очка.

Лучшим бомбардиром команды является Константин Тюкавин, который с начала сезона забил девять мячей и отдал семь передач.

«Ростов» после возобновления чемпионата провел два матча, в которых одержал победы: ростовчане обыграли «Крылья Советов» (2:0) и «Краснодар» (2:1). К 21-му туру «Ростов» подходит на 10 месте, набрав 27 очков. В последнем матче в рамках Кубка России подопечные Валерия Карпина уступили ЦСКА (0:2).

В последних пяти очных встречах команды одержали по две победы и один раз сыграли вничью. В первом круге, 2 сентября, «Динамо» в гостях выиграло со счетом 2:1. Единственный мяч ростовчан был засчитан из-за автогола Вячеслава Грулева.

Пресс‑служба Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) 28 марта заявила, что доходы от продажи билетов восьми матчей в 21-м и 22-м туре будут отправлены семьям погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

«Доходы от продажи билетов восьми матчей РПЛ в двух ближайших турах будут переданы семьям погибших и пострадавших в теракте в “Крокус Сити Холл”», — говорится в сообщении лиги.

«Крылья Советов» — «Зенит»

Дата и время: 30 марта, 14:00.

Место: «Солидарность Арена».

Источник: РБК

«Зенит» после победы над «Уралом» (4:1) в 20-м туре вернулся на первое место, воспользовавшись потерей очков лидирующего «Краснодара». Петербургский клуб с 40 очками опережает краснодарскую команду на один балл.

После того, как «Зенит» вернулся на первую строчку, шансы питерцев на чемпионство, по прогнозам аналитической компании Opta, резко выросли с 50% до 65%.

Колумбийский форвард Матео Кассьера на данный момент является лучшим бомбардиром лиги: на счету нападающего 15 забитых мячей и одна голевая передача.

Во время паузы в чемпионате России на матчи национальных сборных «Зенит» отправился в Белград, чтобы 23 марта провести товарищескую встречу с «Црвеной Звездой». Петербургская команда, которая не стала отменять встречу из-за теракта в «Крокусе», подверглась критике. Однако перед игрой клуб заявил, что встреча станет «матчем памяти и единения». В итоге, питерцы уступили сербскому клубу со счетом 0:1.

«Крылья Советов» идут на трехматчевой серии поражений в чемпионате: самарский клуб всухую уступил «Спартаку» (0:3), «Ростову» (0:2) и ЦСКА (0:2). Самарцы, которые уходили на зимнюю паузу с 29 очками на шестом месте, сейчас располагаются на восьмой строчке.

«Зенит» выиграл все пять последних матчей против «Крыльев». Самарскому клубу в последний раз удалось победить питерцев на групповом этапе Кубка России (2:0) в сентябре 2022 года, однако в чемпионате «Крылья» не могут выиграть у «Зенита» с августа 2015-го года: последний раз самарцам удалось выиграть в гостях со счетом 3:1.

«Сочи» — ЦСКА

Дата и время: 30 марта, 16:30.

Место: «Фишт».

Источник: РБК

ЦСКА после старта весенней части чемпионата смог набрать четыре очка в двух матчах и подняться на четвертое место, сыграв один раз вничью и один раз победив: армейский клуб не смог определить победителя в игре с «Оренбургом» (1:1) и одержал победу над «Крыльями Советов» (2:0).

Кроме того, футболисты московского клуба 12 марта дома победили «Ростов» со счетом 2:0 в ¼ финала плей-офф «пути РПЛ» Кубка России и вышли в следующий раунд турнира.

«Сочи» в двух матчах второй части премьер-лиги заработал по одному очку: сочинцы сыграли вничью с «Балтикой» (0:0) и «Локомотивом» (2:2). После 20 туров сочинский клуб является худшей командой чемпионата, набрав 13 очков и расположившись на 16-й строчке. Также 14 марта «Сочи» уступил «СКА-Хабаровск» из Первой лиги в серии пенальти в матче первого этапа ¼ финала «пути регионов» Кубка России, завершив свое выступление в турнире.

За последний год ЦСКА и «Сочи» встречались друг с другом пять раз, из которых московский клуб одержал три победы и дважды уступил. При этом, армейцы дважды одержали победу в рамках Кубка России, выиграв в серии пенальти. Последняя игра команд была 9 февраля в рамках товарищеской встречи: тогда сочинцы одержали победу со счетом 2:1.

«Спартак» — «Урал»

Дата и время: 30 марта, 19:00.

Место: «ЛУКОЙЛ Арена».

Источник: РБК

«Спартак» за матчи весеннего отрезка не смог одержать ни одной победы: московский клуб сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) и потерпел поражение от «Факела» (0:2). На этом фоне появилось много новостей о том, что «Спартак» 11 марта рассмотрел возможность отставки главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

Журналист Иван Карпов 11 марта писал, что отставка Абаскаля — «дело решенное». Сообщалось, что он будет тренером в матче Кубка России с «Оренбургом», который прошел 14 марта, но будет уволен после игры вне зависимости от результата. В итоге, московский клуб одержал победу со счетом 3:1, но отставки тренера не произошло.

Во время перерыва на матчи сборных «Спартак» должен был провести товарищеский матч против азербайджанского «Нефтчи» в Баку, однако отменил встречу из-за теракта в «Крокусе».

«Урал» потерпел поражения в последних двух матчах против «Ахмата» (0:1) и «Зенита» (1:4). Екатеринбургский клуб опустился в таблице до зоны стыковых матчей, расположившись на 13-й строчке.

В очном матче первого круга чемпионата России екатеринбургский клуб совершил камбэк: «Спартак» вел со счетом 2:1, однако на 90-й минуте Андрей Егорычев сравнял счет, а на 7-й компенсированной Эрик Бикфалви вырвал для команды победу.

«Спартак» в последний раз обыгрывал «Урал» в августе 2022-го года (0:2), после этого московский клуб дважды сыграл вничью и два раза уступил.

«Локомотив» — «Краснодар»

Дата и время: 31 марта, 19:00.

Место: «РЖД Арена».

Источник: РБК

«Локомотив» с возобновления чемпионата набрал лишь одно очко: московский клуб потерпел поражение от «Динамо» (1:2) и сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Команда Михаила Галактионова к 21-му туру набрала 32 очка и расположилась на пятой строчке.

Кроме того, московский клуб 15 марта сенсационно проиграл калининградской «Балтике» в серии пенальти ответного четвертьфинального матча «пути РПЛ» Кубка России.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата, однако клуб невнятно начал вторую часть сезона. В двух матчах краснодарский клуб набрал одно очко: они сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и проиграли «Ростову» (1:2). Кроме того, клуб Сергея Галицкого уже не поборется за Кубок России, из которого вылетел после сенсационного поражения от «Химок» из Первой лиги (0:2) в ¼ финала плей-офф в «пути регионов».

После вылета из Кубка, 13 марта, клуб уволил главного тренера команды Владимира Ивича. На вакантный пост до конца сезона был назначен Мурад Мусаев, который с 2020-го по 2021-й год работал в качестве главного тренера краснодарской команды.

Кроме того, аналитическая компания Opta 16 марта опубликовала прогнозы на победителя лиги, в которой шансы «Краснодара» упали с 40% до 22%.

В первом круге команды встречались в августе, тогда «Краснодар» с 47-й минуты лидировал со счетом 1:0, однако упустил победу из-за гола Антона Мирачука, забитого на восьмой компенсированной минуте.

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