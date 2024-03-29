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12:23 (мск), источник: Sport24

Расклады на финиш РПЛ. Сместят ли «Зенит» с трона: какие шансы у «Динамо» и «Краснодара» на титул?

Развязка близка.

Зенит
Динамо
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Расклады на финиш РПЛ. Сместят ли «Зенит» с трона: какие шансы у «Динамо» и «Краснодара» на титул? | Источник: Sport24

В чемпионате России по футболу уже пройдено ⅔ пути. Сегодня стартует 22-й тур. Пока плотность вверху турнирной таблицы невероятная. У «Зенита» 40 очков, у «Краснодара» — 39, у «Динамо» — 38. Такой интриги в РПЛ не было уже давно.

Самое время посмотреть на претендентов на титул, чтобы понять, кто на финишной прямой будет выглядеть более убедительно.

«Зенит»

Источник: Sport24

«Зениту» еще предстоит играть с обоими конкурентами. Причем на их территории. В середине апреля команде Семака предстоит выезд в Краснодар, а в конце месяца — к Динамо.

И еще в декабре эти две поездки казались для Зенита не самыми приятными: в первом туре в домашних матчах против «Краснодара» и «Динамо» сине-бело-голубые набрали всего одно очко.

Но за зиму, как оказалось, многое изменилось. «Зенит» укрепился и бодро начал сезон: вернулся на первое место в чемпионате и вынес в Кубке «Динамо». А «Краснодар» рестарт провалили. В связи с этим даже был уволен тренер. Так что расклады сил в очных встречах кажутся уже в пользу Петербурга.

В остальном обращает на себя внимание игра с ЦСКА. Но она будет домашней для «Зенита». Также в календаре присутствует неприятный выезд в Грозный, где петербуржцы часто теряют очки. Но он состоится лишь за тур до финиша. К тому времени судьба титула может решиться. И не исключено, что в пользу «Зенита» — остальные матчи у команды такие, что любой результат, кроме победы будет сенсацией.

«Краснодар»

Источник: Sport24

Как уже отмечено выше, у «Краснодара» этой весной большие проблемы. Всего одно очко в чемпионате, вылет из Кубка, новый главный тренер. И пока неясно, в каком состоянии команда подойдет к главной игре сезона против «Зенита». Тем более уже в ближайшем туре — выезд к «Локомотиву», где запросто можно потерять очки.

Концовка чемпионата у «быков» тоже не самая приятная. Сначала два выезда к «Спартаку», который иногда может собираться на топ-матчи, потом к пытающемуся всеми силами спастись от вылета «Сочи». И наконец пусть и домашний, но сложный матч против прямого конкурента.

Пожалуй, у «Краснодара» самый сложный календарь из рассматриваемой тройки.

«Динамо»

Источник: Sport24

У «Динамо» все попроще. Ключевые матчи (кроме «Краснодара» в последнем туре) команда будет играть дома. Выезды в Екатеринбург, НиНо, Оренбург и Калининград в теории не должны принести много проблем. По большинству домашних матчей (игру с «Зенитом» выносим за скобки) тоже вопросов о том, кто фаворит, не стоит.

Так что как минимум на бумаге все выглядит так, что у «Динамо» неплохие шансы обогнать «Краснодар». А если «Зенит» будет терять очки, можно замахнуться и на переписывание истории.

Будем наблюдать!

Николай Соников

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