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18:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ростова» на матч 22-го тура чемпионата России.

Динамо
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Игра между командами состоится 29 марта в Москве. Начало — в 19.30 по местному времени.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Макаров, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин.

«Ростов»: Песьяков, Сако, Чернов, Вахания, Осипенко, Мохеби, Глебов, Байрамян, Щетинин, Роналдо, Голенков.

После 20 туров РПЛ «Динамо» идет третьим в турнирной таблице с 38 очками. «Ростов» занимает десятую строчку, набрав 27 очков.

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