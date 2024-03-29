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22:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Мохеби «Динамо» — космос. «Ростов» забил четыре, а мог и все семь

Но одним из героев матча стал и Песьяков.

Ростов
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Динамо — Ростов — 1:4, обзор матча, статистика, составы команд, 29 марта 2024 года, РПЛ, таблица чемпионата России | Источник: Чемпионат.com

Возвращение Валерия Карпина на «ВТБ Арену», где восемь дней назад сборная России под его руководством разгромила Сербию (4:0), получилось неожиданно успешным. «Ростов» в Москве раскатал претендента на чемпионство. В случае победы «Динамо» поднялось бы на первое место, но хозяева провалили игру.

Перед началом матча его участники и зрители почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

Источник: РИА "Новости"

«Ростов» в нынешнем сезоне РПЛ ни разу не побеждал на выезде, поэтому ожидалось, что «Динамо» будет доминировать. Но на самом деле игра при счёте 0:0 была равной — команда Карпина не проигрывала борьбу за инициативу, не «плыла» под прессингом. Правда, в дебюте матча пару ошибок совершил тот, кто олицетворяет надёжность в команде Карпина — Осипенко, забивший на этом стадионе сербам. Сначала плохим пасом на Байрамяна центрбек привёз контратаку два в один на свои ворота, однако преуспевший на перехвате Карраскаль всё испортил, наступив на мяч. Затем колумбиец обокрал самого Осипенко, и динамовец Чавес нанёс первый удар в створ. Но лишь размял Песьякова. Так, физкультура для вратаря — не спорт.

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Футбол был жёстким, да и арбитр Кукуян давал играть, фиксируя далеко не каждый фол. Пожалуй, больше других от этого судейского стиля страдал Бителло. А с середины тайма в обороне «Динамо» начался самый настоящий пожар! Парагвайский центр защиты «горел», Паршивлюк на своём левом фланге раз за разом проигрывал оппонентам в скорости. Впрочем, первый гол «Ростову» подарил Лещук. Раньше такие «привозы» мы видели в этом сезоне от ростовчанина Песьякова. Лещук зачем-то покатил мяч Дасе, у которого из-за спины выскакивал Щетинин. Хавбек наказал динамовского голкипера за ошибку.

Были вопросы и к капитану Бальбуэне. Он продолжал откатывать, швырять мяч Лещуку, даже когда мог сыграть по-другому. «Ростов» же разрывал на контратаках, до перерыва нанёс 11 ударов и заслужил крупную победу за 45 минут. В эпизоде со вторым голом всё началось с простого выноса от Песьякова, Мохеби сделал классный пас на Глебова, за которым не успел Паршивлюк, и капитан ростовчан блестяще пробил с лёта.

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Потом пару моментов имел разыгравшийся Голенков — однажды попал в штангу. А третий гол состоялся в результате того, что Фернандес в очередной раз проиграл дуэль центрфорварду. Мохеби реализовал выход один на один.

В перерыве Личка заменил только двоих — Паршивлюка и Макарова. Очевидно, Денис опять не убедил чеха ни справа, ни слева, куда он смещался, меняясь позициями с Бителло. Они с Карраскалем как будто не видели друг друга на поле. Хотя кто сегодня убедил в «Динамо»? Больному не стало легче и во втором тайме. Даса едва не повторил ляп Лещука, сбросив мяч головой в собственной штрафной на Мохеби. Иранец покатил на Щетинина — хавбек не попал в пустые ворота. А на исходе часа матча гол-шедевр сотворил сам Мохеби. Карраскаль потерей мяча привёз контрвыпад на свои ворота, после чего иранец в полукруге красиво разобрался на носовом платке с Бальбуэной и Лаксальтом. Остаётся только гадать, чем занимались игроки сборной Парагвая на сборе в Сочи.

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При 0:4 игру можно было заканчивать. Личка убрал с поля Тюкавина — у форварда прервалась восьмиматчевая результативная серия (с голами или голевыми передачами). В этой встрече Константин лишь дважды встретился с мячом в чужой штрафной, нанёс один удар и сделал одну передачу под удар.

Ростовчане стали позволять динамовцам больше, и за четверть часа до конца бело-голубые всё же выстрадали гол. Повторить счёт матча с сербами у команды Карпина не вышло. Бителло завершил комбинацию с участием Смолова и Дасы, выиграв борьбу на опережение на дальней штанге у Вахании. Вдобавок в этом моменте повреждение заработал Песьяков — его невольно ударил бутсой по голове свой же, Сако.

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Тем не менее «Ростов» сохранил крупную победу. Песьяков тоже совершил несколько блестящих сейвов. Карпину бы в каждом туре играть на «ВТБ Арене» — счастливый стадион для него в 2024 году! А «Динамо» в следующем туре придётся извиняться перед болельщиками в дерби со «Спартаком».

Автор: Анатолий Романов

Динамо
1:4
Первый тайм: 0:3
Ростов
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