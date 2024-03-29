«Ростов» — единственная команда в РПЛ, которая не теряет очки в 2024 году | Источник: Чемпионат.com

Об этом информирует Opta Sports. До этого тура «Динамо» также не теряло очки в 2024 году.

В 2024 году подопечные Валерия Карпина набрали девять очков из девяти возможных. В матче 19-го тура чемпионата России «Ростов» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:0. В игре 20-го тура РПЛ ростовчане выиграли у «Краснодара» со счётом 2:1.