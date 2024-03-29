Если отрастил волосы — накажут. Что за условия в новой тюрьме Промеса

Квинси Промес вместо игры за «Спартак» находится в заключении в ОАЭ. Голландского форварда задержали 29 февраля при прохождении пограничного контроля в аэропорту Дубая. Причина — скрытие с места ДТП. 11 марта Квинси признали виновным и назначили ему лишь штраф в размере 10 тыс. дирхам (примерно 250 тыс. рублей).

Но улететь в Россию Промес всё равно не смог: игрока снова задержали, на этот раз уже по запросу прокуратуры Нидерландов. На родине Квинси признали виновным в участии в контрабанде наркотиков, назначив ему наказание в виде 7,5 года лишения свободы. Сейчас Нидерланды добиваются экстрадиции Промеса, а пока что он находится в тюрьме ОАЭ. Голландское издание De Telegraaf поделилось информацией, что происходит с Квинси в месте заключения.

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Сейчас Промес находится в тюрьме в городе Аль-Авире (в 35 км от центра Дубая). Ранее футболист содержался в другом заведении — полицейском участке возле международного аэропорта. Но его перевели в новое место. В камере вместе с Квинси располагаются до 25 (!) заключённых. Промес спит на одной из трёх двухъярусных кроватей. А вот на полу камеры располагаются ещё от 10 до 20 человек. В течение дня футболисту можно выходить в коридор, чтобы посмотреть телевизор с другими заключёнными. Можно заниматься спортом три раза в неделю, однако условий для игры в футбол нет — так что Промес не может тренироваться в тюрьме. Еда в заведении однообразная, фрукты и овощи не подаются. В комплексе очень холодно и шумно из-за постоянно работающих кондиционеров. De Telegraaf отмечает, что в отделении, где находится Промес, почти нет охранников.

Квинси не имеет никаких преимуществ в тюрьме. Подавляющее большинство задержанных имеют пакистанское, египетское или индийское происхождение, многие — наркоманы. Они даже не знают, что находятся в камере с известным футболистом. Квинси располагается в отделении А1 вместе с четырьмя другими голландцами, также ожидающими экстрадиции.

В тюрьме строгие правила поведения. Интересная деталь в статье нидерландского журналиста Джона ван ден Хеувела касается внешнего вида заключённых. «При попадании всем необходимо побриться налысо. Заключённые, которые впоследствии снова отрастили волосы, сталкиваются с наказаниями, которые распространяются на всё отделение. Нарушителям запретят на время совершать звонки и смотреть телевизор», — отмечается в материале. Арестованные должны бриться самостоятельно либо, при наличии, пользоваться услугами мастера. С момента начала пандемии коронавируса в тюрьме отменены свидания для осуждённых, находящихся под предварительным заключением.

De Telegraaf отмечает, что Россия также запросила экстрадицию Промеса по делу о неуплате им налогов. Mash сообщал, что Квинси задолжал ФНС почти 400 тыс. рублей. Он не имеет возможности оплатить долг, так как находится в России, поэтому его могут объявить в розыск с дальнейшей экстрадицией. И сам Квинси заявил, что рассчитывает попасть в Россию вместо Нидерландов. Однако согласно статье 198 УК РФ, уголовное дело в отношении уклонения физического лица от уплаты налогов возбуждается в том случае, если сумма долга — минимум 2,7 млн рублей. Так что экстрадиция Промеса в Россию нереалистична. Журналист Иван Карпов отмечает, что российская сторона не посылала никакие запросы в ОАЭ.

Прокуратура Амстердама ответила «Чемпионату» на вопрос, когда будут приняты меры по экстрадиции Промеса из ОАЭ: «Законодательство ОАЭ определяет дальнейшую процедуру экстрадиции. Как только Нидерланды получат уведомление о том, что ОАЭ согласны на запрос об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрошенного лица». А юрист Андрей Князев отметил, что Квинси вряд ли проведёт в тюрьме ОАЭ большой срок:

«Я думаю, что Промес вряд ли будет в тюрьме ОАЭ несколько лет, такой процесс никогда не затягивается. До шести месяцев — да. При этом Промес может попросить политическое убежище в соответствии с законодательством за такие преступления, как насильственные или связанные с наркотиками. Поэтому несколько лет — это маловероятно. Раньше сядешь — раньше выйдешь. Ещё неизвестно, где условия содержания лучше. В Нидерландах он может начать отбывать срок, рассчитывая в дальнейшем на условно-досрочное освобождение. А в ОАЭ будет сидеть и ждать, поэтому Промес может дать согласие на добровольную экстрадицию».