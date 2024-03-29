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29 марта, источник: Чемпионат.com

Марцел Личка ответил на вопрос, чувствует ли он себя в безопасности в Москве после теракта

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, чувствует ли он себя в безопасности в столице России после недавней трагедии.

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Марцел Личка ответил на вопрос, чувствует ли он себя в безопасности в Москве после теракта | Источник: Чемпионат.com

Его слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

— Как отреагировали на события в «Крокусе»?
 — Ты никогда не знаешь, что может случиться. Это большая трагедия. Мы приехали в среду положить цветы — была очень грустная и тяжёлая атмосфера. Думаю, события не оказали давление на команду. Понятно, что был шок. У меня такое уже было в декабре. Моя дочка была в школе, а вы помните, что случилось в Праге — она была в 50 метрах от места, где случилась такая же ситуация. Человек такое сильно переживает. Но это не влияет на игру.

— Вы чувствуете себя в безопасности в Москве?
 — Это случилось в Мадриде, в Париже. Это может случиться в любой момент в любой стране. Лучше об этом не думать, потому что иначе можно не выходить из дома. Такое может случиться везде.

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