Марцел Личка ответил на вопрос, чувствует ли он себя в безопасности в Москве после теракта

— Как отреагировали на события в «Крокусе»?

— Ты никогда не знаешь, что может случиться. Это большая трагедия. Мы приехали в среду положить цветы — была очень грустная и тяжёлая атмосфера. Думаю, события не оказали давление на команду. Понятно, что был шок. У меня такое уже было в декабре. Моя дочка была в школе, а вы помните, что случилось в Праге — она была в 50 метрах от места, где случилась такая же ситуация. Человек такое сильно переживает. Но это не влияет на игру.