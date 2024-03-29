Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кадис
Гранада
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лилль
Ланс
10
Футбол. Премьер-лига
29.03
Динамо
Ростов
14
Футбол. Первая лига
08:00
Енисей
Химки
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Первая лига
14:00
СКА-Хабаровск
Сокол
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.03
Динамо
Ростов
14
10.03
Спартак
Факел
02
10.03
Локомотив
Сочи
22
10.03
Оренбург
Балтика
10
9.03
Динамо
Ахмат
20
9.03
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
9.03
Урал
Зенит
14
8.03
Ростов
Краснодар
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
29 марта, источник: Чемпионат.com

«Могли забить больше». Карпин — о разгромной победе «Ростова» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, не расстроила ли его реализация своих подопечных в минувшем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:4).

Динамо
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
«Могли забить больше». Карпин — о разгромной победе «Ростова» в матче с «Динамо» | Источник: Чемпионат.com

«Было бы глупо и смешно говорить про плохую реализацию, когда команда забивает четыре. Понятно, что особенно в первом тайме да и сразу в начале второго тайма, на пятой или десятой секунде, Щетинин ещё мог забить, потом он попал в перекладину. Понято, что могли забить больше, но и пропустить могли больше. Песьяков хорошо, здорово сыграл. Рональдо провёл великолепную игру. Сетовать на плохую реализацию смешно», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 21 матча в РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке.

Читайте также
Динамо
1:4
Первый тайм: 0:3
Ростов
Читайте также от «Чемпионат.com»
До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд
«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали
Бах — о России: агрессия против меня растёт с каждым днём
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь