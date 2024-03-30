«Крылья Советов» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Матч начнётся в 14:00 мск.

После 20 матчей в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 40 очков и расположились на первой строчке.