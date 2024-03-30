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13:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Сегодня, 30 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит».

Крылья Советов
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Матч начнётся в 14:00 мск.

Стартовые составы команд

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Костанца, Витюгов, Салтыков, Рахманович, Ороско, Шитов.

«Зенит»: Адамов, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.

После 20 матчей в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 40 очков и расположились на первой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 12-м туре. В том матче «Зенит» одержал победу со счётом 3:1.

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