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15:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сочи» — ЦСКА: Давила и Заболотный в старте, Чалов и Файзуллаев на скамейке

Стали известны стартовые составы на матч между «Сочи» и ЦСКА в 22-м туре РПЛ.

Сочи
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Игра пройдет на «Арене Фишт» в Сочи. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Сочи»: Заболотный, Заика, Чистяков, Макарчук, Марсело, Юсупов, Кравцов, Сааведра, Юкич, Крамарич, Гуарирапа.

Запасные: Рудаков, Дегтев, Маргасов, Литвинов, Дркушич, Аттият-Аллах, Бурмистров, Сутормин, Ангбан, Мигел, Камышенко.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Давила.

Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Набабкин, Агапов, Лукин, Рядно, Риванди, Кисляк, Файзуллаев, Айссауи, Чалов, Мусаев.

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