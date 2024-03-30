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16:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дебютный гол Артура за «Зенит» принес команде ничью с «Крыльями Советов»

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.

Зенит
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев на 28-й секунде отличился Владислав Шитов.

У гостей на 23-й минуте дебютный мяч за «Зенит» забил Артур.

По данным Opta, «Зенит» пропустил свой самый быстрый гол в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2009 года, когда стала доступна данная статистика. Предыдущим самым ранним мячом, который пропускали «сине-бело-голубые», был гол футболиста грозненского «Ахмата» Евгения Харина на 53-й секунде в 2022 году.

Все матчи 22-го тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Лига сообщила, что перечислит по миллиону рублей за каждый забитый мяч в туре для помощи семьям погибших и пострадавших от теракта.

«Зенит», набрав 41 очко, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ и опережает идущий вторым и имеющий матч в запасе «Краснодар» на два балла. «Крылья Советов» с 30 очками располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» 7 апреля примет калининградскую «Балтику», а «Крылья Советов» днем ранее в Екатеринбурге сыграют с «Уралом».

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1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
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