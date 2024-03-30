«Зенит» — за интригу в РПЛ. «Крылья» остудили команду Семака | Источник: Спорт-Экспресс

Кадровые проблемы самарцев

Один прямой конкурент «Зенита» за сутки до его матча был раздавлен дома «Ростовом». Другой начал весну с одного очка в двух турах, вылета из Кубка и внезапной отставки тренера. При этом сами сине-бело-голубые солидно начали год, взобрались на первое место и почти без потерь готовились к решающему отрезку чемпионата.

При таком раскладе проще всего вообразить себя на пьедестале с трофеем, а сложнее всего — сохранить концентрацию и максимальный настрой. Тем более сейчас, когда соперником чемпионов были «Крылья Советов», не побеждавшие «Зенит» дома в РПЛ с 2006 года.

Против самарцев была не только история, но и кадровая ситуация: из-за травм в заявку не попали Бейл, Бабкин, Овсянников, Ушаков, Ежов, Цыпченко и, самое главное, Гарре. Хотя осенний лидер атак «Крыльев» в паузу приступил к тренировкам и появился в предматчевом ролике клуба, дав надежду болельщикам. Но нет, аргентинец все еще не готов и остался за пределами заявки.

Караваев вместо Марио

В отличие от Игоря Осинькина Сергей Семак мог рассчитывать почти на всех: разве что Марио Фернандес, получивший травму в товарищеской встрече с «Црвеной Звездой», не прилетел в Самару. А Мостовой, повредивший голеностоп в расположении сборной, вышел в стартовом составе.

Если не считать выхода Караваева, то тренерский штаб «Зенита» вообще обошелся без перестановок. Не получи травму Марио Фернандес, видимо, во всех четырех весенних играх основа невской команды выглядела бы идентично. А так — Вячеслав получил шанс снова стать первым выбором Семака на правом фланге обороны.

Блиц-старт хозяев

Место в воротах «Зенита» в очередной раз занял Адамов, а не Кержаков. К Денису и раньше возникали вопросы по поводу выхода из обороны, но тут он ошибся уже на 1-й минуте. Игру «Крыльев» обычно не характеризует высокий прессинг, но здесь волжане его применили — и сразу же успешно. Адамов вынес мяч на Рахмановича, Нино заблокировал его удар, однако Шитов на добивании сыграл точно.

Самарцы могли бы испугаться собственной прыти, но на этом они не остановились. Уже через три минуты — еще один голевой момент: Салтыков выстрелил с острого угла, хотя чуть раньше подтолкнул Барриоса. 10-я минута — снова опасно у ворот гостей: на этот раз Витюгов после углового пробил выше.

Дебютный гол Артура

«Зенит» явно не ожидал такого приема и долго перестраивался. До середины первого тайма у ворот Ломаева не возникало голевых моментов, но гости все-таки нашли путь: на 23-й минуте Артур забил красивый первый мяч на российской земле.

Гол растормошил «Зенит». Атак и раньше хватало, но эффективными их назвать было нельзя. Сине-бело-голубые со всех сторон пытались продраться к владениям Ломаева, однако самарцы спокойно держались. А там, где требовалось, выручал голкипер «Крыльев».

Отличная игра Ломаева

Но настоящий бенефис Ломаева зрители увидели во втором тайме. На этот раз самарцы отказались от активного давления: сразу же выстроили плотную двухъярусную оборону и старались действовать аккуратно, без риска. «Зенит» же столкнулся с одной из самых страшных проблем: взламывать вязкую защиту команда Семака не любит.

Моментов у ворот волжан хватало, но сколько из них можно по-настоящему называть опасными? Пожалуй, три. Причем все они случились уже в финальную четверть часа, когда «Крылья» подустали, а «Зенит» перестроил тактику.

На 75-й минуте Вендел едва не сотворил шедевр — Ломаев лишил бразильца его, а Мантуан на подборе попал в сетку с внешней стороны. Чуть позже вратарь хозяев не позволит забить Педро, а в добавленное время Евгеньев заблокировал удар Ерохина в упор.

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«Крылья» выстояли, за что были награждены заслуженной ничьей. А «Зенит» после осечки «Динамо» упустил отличную возможность оторваться от преследователей и уже в воскресенье может вновь уступить первую строчку «Краснодару». Похоже, проблемы конкурентов сказались на команде Семака, но, возможно, эта ничья станет для нее уроком.