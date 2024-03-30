«Балтика» — «Пари НН». Стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
«Балтика» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 22-го тура российской Премьер-лиги.
Балтика
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
«Балтика» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 22-го тура российской Премьер-лиги.
«Балтика»: Латышонок, Жиров, Р. Фернандес, Андраде, Луна, Бистрович, Ковалев, Фамейе, Лисакович, Козлов, А. Фернандес.
«Пари НН»: Нигматуллин: Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Шнапцев, Трошечкин, Кучаев, Марадишвили, Майга, Кухарчук.
Матч «Балтика» — «Пари НН» состоится 30 марта. Начало — в 17:30 мск.