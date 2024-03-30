Семак объяснил ничейный исход в матче «Зенита» с «Крыльями Советов»

«Мы плохо вошли в игру, начали плохо, много ошибались в простых ситуациях, и одна из ошибок и привела к пропущенному мячу. В целом то количество брака, которое было в начале атаки и в организации наших атакующих действий, конечно, позволяло сопернику использовать свои сильные качества — убегать в быстрые контратаки. В дальнейшем по первому и второму тайму старались играть, комбинировать, создавать моменты. Они были у нас, но, к сожалению, реализовать ни один из них мы не смогли. Где-то немножко мастерства кому-то не хватило, где-то удачи. Поэтому счёт такой, какой есть», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.