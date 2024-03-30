ЦСКА сыграл вничью с «Сочи», ведя 2:0 по ходу матча РПЛ

Текущие события
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
Урал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Метц
Монако
02
Футбол. Зарубежный
перерыв
Альмерия
Осасуна
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Бернли
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Лутон Таун
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Балтика
Пари Нижний Новгород
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Фрайбург
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Хоффенхайм
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф
Унион Б
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Майнц
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Вольфсбург
02
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Астон Вилла
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Мальорка
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Фрозиноне
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Монца
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
ЦСКА
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Севилья
01
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
КАМАЗ
10
Футбол. Первая лига
16:00
Шинник
Ленинградец
00
Футбол. Первая лига
16:00
Арсенал
Тюмень
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Реймс
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм
43
Футбол. Зарубежный
14:30
Наполи
Аталанта
03
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Зенит
11
Футбол. Первая лига
14:00
СКА-Хабаровск
Сокол
31
Футбол. Первая лига
08:00
Енисей
Химки
41
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
16:30
Сочи
ЦСКА
22
14:00
Крылья Советов
Зенит
11
29.03
Динамо
Ростов
14
10.03
Спартак
Факел
02
10.03
Локомотив
Сочи
22
10.03
Оренбург
Балтика
10
9.03
Динамо
Ахмат
20
9.03
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА сыграл вничью с «Сочи», ведя 2:0 по ходу матча РПЛ

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата России.

ЦСКА
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая состоялась в Сочи, завершилась со счетом 2:2. ЦСКА вел в два мяча благодаря автоголу Дмитрия Чистякова (16-я минута) и голу Антона Заболотного (46), но не удержал победу. В составе «Сочи» отличились Сауль Гуарирапа (50) и Мартин Крамарич (73).

В матче предыдущего тура «Сочи» сыграл с аналогичным счетом в Москве против «Локомотива». По ходу встречи сочинцы дважды уступали в счете.

Футболисты «Сочи» отправили 10-й мяч в собственные ворота с момента выхода в РПЛ в 2019 году. Ни одна другая команда высшей лиги не забила столько автоголов за этот период. «Сочи» не побеждает в РПЛ на протяжении девяти туров, дома сочинцы не выигрывают с 19 августа 2023 года, когда во встрече пятого тура был разгромлен «Ростов» (4:0).

Все матчи 22-го тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Лига сообщила, что перечислит по миллиону рублей за каждый забитый мяч в туре семьям погибших и пострадавших от теракта. Кроме того, «Сочи» направит все вырученные средства от продажи билетов на матч с ЦСКА на помощь пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле».

ЦСКА набрал 33 очка и остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Сочи» с 14 баллами по-прежнему занимает последнюю, 16-ю строчку.

В следующем туре ЦСКА примет воронежский «Факел». Матч пройдет 7 апреля. Днем ранее «Сочи» сыграет на выезде с «Ростовом».

Сочи
2:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Встреча с Путиным, КВН и кастинги: новая жизнь Валиевой после суда
Вратарь сборной России объяснил, почему перестал общаться с украинцем
Названа причина медийной активности Дзюбы
ЦСКА выгнал Федотова из клуба. И ради этого ссорились со всем миром?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь