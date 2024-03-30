ЦСКА сыграл вничью с «Сочи», ведя 2:0 по ходу матча РПЛ

Встреча, которая состоялась в Сочи, завершилась со счетом 2:2. ЦСКА вел в два мяча благодаря автоголу Дмитрия Чистякова (16-я минута) и голу Антона Заболотного (46), но не удержал победу. В составе «Сочи» отличились Сауль Гуарирапа (50) и Мартин Крамарич (73).

В матче предыдущего тура «Сочи» сыграл с аналогичным счетом в Москве против «Локомотива». По ходу встречи сочинцы дважды уступали в счете.

Футболисты «Сочи» отправили 10-й мяч в собственные ворота с момента выхода в РПЛ в 2019 году. Ни одна другая команда высшей лиги не забила столько автоголов за этот период. «Сочи» не побеждает в РПЛ на протяжении девяти туров, дома сочинцы не выигрывают с 19 августа 2023 года, когда во встрече пятого тура был разгромлен «Ростов» (4:0).

Все матчи 22-го тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Лига сообщила, что перечислит по миллиону рублей за каждый забитый мяч в туре семьям погибших и пострадавших от теракта. Кроме того, «Сочи» направит все вырученные средства от продажи билетов на матч с ЦСКА на помощь пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле».

ЦСКА набрал 33 очка и остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Сочи» с 14 баллами по-прежнему занимает последнюю, 16-ю строчку.