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19:11 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА отскочил против последней команды РПЛ. Такой «Сочи» не заслуживает вылета

Команда Морено провела удивительный второй тайм и чуть не превратила 0:2 в 3:2.

ЦСКА
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Сочи — ЦСКА — 2:2, обзор матча 22-го тура РПЛ, голы: Заболотный, Гуарирапа, Крамарич, подробности, 30 марта 2024 года | Источник: Чемпионат.com

Главный факт перед матчем: «Сочи» очень успешно играет с ЦСКА. Да-да, у аутсайдера РПЛ положительная статистика личных встреч с москвичами — четыре победы, две ничьих и три поражения. Понятно, что главные результаты (причём у обеих команд) были достигнуты при Владимире Федотове. Он побеждал и нынешнюю, и бывшую команду. Но всё равно любопытно. Если же не углубляться в исторический контекст, то всё просто: «Сочи» с испанским тренером Морено необходимо выбираться с 16-го места, иначе зачем его тогда приглашали? А ЦСКА — прорываться к первой тройке. Как бы тяжело ни было туда вернуться.

Приглашение Морено на 12 туров — очень смелый эксперимент со стороны «Сочи». Мы увидели много эмоций, агрессии и две ничьих в РПЛ — с «Балтикой» и «Локо». Плюс некоторые нестандартные решения. Одно из них — почти не использовать футболистов, которые при подготовке к матчам не прошли недельный цикл. Поэтому в запасе на ЦСКА неожиданно остался Дркушич — ведь парень ездил в расположение сборной. На трибуне — Кордова, но нападающий пропускал игру из-за дисквалификации. В остальном без сюрпризов. У ЦСКА тоже с неожиданностями: Чалов и Аббос на скамейке. Фёдор в итоге вышел на поле, но изменить сценарий встречи у него не вышло.

«Сочи» решил сыграть первым номером. По-хозяйски. Забрали контроль, но всё шло очень и очень медленно. Команде действительно тяжело играть в позиционной атаке, особенно с командой, которая перекрывает зоны. Показалось, что самое популярное передвижение мяча в первые 45 минут — от Марсело к Чистякову и обратно. Почти без идей.

При этом чуть ли не первый выход в атаку гостей — тут же гол. Всё по науке: Акинфеев выбил в сторону Заболотного, тот скинул на ход Давиле, а чилиец с рикошетом от ноги Чистякова пробил Заболотного-вратаря. Очень буднично. Но защитник, принадлежащий «Зениту», был явно разочарован. Это его первая игра в РПЛ за новую команду, и тут такое. Сначала проиграл борьбу в воздухе, а потом рикошет. До этого ещё желтая. В перерыве Морено его убрал. Хотя не всем показалось, что заслуженно.

После гола москвичей игра не оживилась. Мяч по-прежнему был у игроков «Сочи», но никаких мыслей впереди. Первый опасный момент команда создала аж на 41-й минуте. Когда Юсупов влетел в штрафную с угла и закручивал в дальнюю девятку. Далеко. Но красиво.

В перерыве Морено поменял только Чистякова. Но в первой же атаке новая оборона с Дркушичем пропустила. Давила перекинул мяч с одного фланга на другой, прострел Келлвена и подставленная нога Заболотного — вот и 2:0 в пользу ЦСКА. Показалось, что на этом можно заканчивать. Что делать, если одни не могут, а вторые уже вряд ли захотят?

Но только сочинцы были с этим не согласны. Неизвестно, что с ними случилось после второго пропущенного гола, но вдруг на поле появилась совсем другая команда. Резкая, активная и действующая с полной уверенностью в себе. Сначала проявил себя Гуарирапа — парень, который в РПЛ до этого сыграл всего 12 минут, а в первом тайме потух, вдруг включился с резвым забегом. Прокинул мяч между ног Роше и вывалился на ворота Акинфеева. Техника тоже не подвела. Хозяева отыграли один мяч всего через пару минут после того, как пропустили.

И это было только начало. Дальше моменты у ворот ЦСКА стали появляться с пугающей регулярностью. Сначала Юкич бил почти в упор, но Акинфеев спас. Потом всё тот же Гуарирапа оказался перед воротами один, но слишком неудачно подставил голову.

Снова мяч крутил Юсупов, здорово искал момент вышедший на замену Яхья. Хозяева забрасывали и забрасывали мячи в штрафную. И, естественно, это привело ко второму голу. Крамарич в этот раз пробил в ворота и не во вратаря. К 73-й минуте счёт уже был равным.

Гуарирапа всё ещё находился в огне и очень хотел забить второй гол. Имел пару шансов, но не повезло. Сочинцы давили до последнего. Игроки ЦСКА почти не выходили со своей половины поля. Словно смирились — терять очки, ведя в счёте, их карма.

В итоге — ничья, которая не устроила никого. Но к победе ближе точно были сочинцы.

Дмитрий Зимин

Сочи
2:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
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