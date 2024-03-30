«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 0:0.
«Спартак» не одержал ни одной победы в трех турах после возобновления чемпионата страны. «Урал» прервал серию из четырех поражений в РПЛ подряд. После возвращения Виктора Ганчаренко в «Урал» в августе 2022 года команда из Екатеринбурга не проиграла ни одного матча против «Спартака» в Кубке России и РПЛ: две победы дома и три ничьи в гостях.
Все матчи 22-го тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Лига сообщила, что перечислит по миллиону рублей за каждый забитый мяч в туре семьям погибших и пострадавших от теракта.
«Спартак», набрав 32 очка, поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Урал» с 20 очками располагается на 13-й строчке. В следующем туре «Спартак» 7 апреля сыграет в гостях в московском дерби с «Динамо», а «Урал» днем ранее примет самарские «Крылья Советов».