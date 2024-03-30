«Мы заслуживали победы». Тренер «Сочи» Морено прокомментировал ничью с ЦСКА

«Мы заслуживали победу». Тренер «Сочи» Морено прокомментировал ничью с ЦСКА | Источник: Чемпионат.com

«Мы довольны результатом, потому что по ходу матча проигрывали в два мяча, но смогли сравнять счёт. Мы заслуживали сегодня победы. Если бы далёкий от футбола человек посмотрел матч, он бы сразу не сказал, где на поле был ЦСКА, а где “Сочи”.

Мы играли против очень сильной команды, которая исторически борется за первые места в чемпионате России. Это команда, которая в прошлом сезоне выиграла Кубок. Несмотря на это, мы играли очень хорошо, имели более 60% владения мячом, создавали моменты, наносили удары. У ЦСКА, по сути, был один удар, который они смогли конвертировать в гол. А первый их забитый мяч случился после досадного рикошета.

Я очень горд за своих ребят, не знаю, поможет ли нам это очко спастись в конце сезона, но в любом случае это очко важно для нас", — приводит слова Морено пресс-служба клуба.