Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
Оренбург
Футбол. Зарубежный
14:00
Лорьян
Брест
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
16:00
Ливерпуль
Брайтон
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Монпелье
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Нант
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Кельн
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Черноморец
Футбол. Зарубежный
17:15
Жирона
Бетис
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
Акрон
Футбол. Зарубежный
18:05
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:30
Штутгарт
Хайденхайм
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Бохум
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
30.03
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
30.03
Барселона
Лас-Пальмас
10
Футбол. Зарубежный
30.03
Лион
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
30.03
Фиорентина
Милан
12
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
30.03
Спартак
Урал
00
30.03
Балтика
Пари Нижний Новгород
20
30.03
Сочи
ЦСКА
22
30.03
Крылья Советов
Зенит
11
29.03
Динамо
Ростов
14
10.03
Спартак
Факел
02
10.03
Локомотив
Сочи
22
10.03
Оренбург
Балтика
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:40 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Локомотива» примут «Краснодар» в матче 22-го тура РПЛ

Также пройдут игры «Факел» — «Оренбург», «Рубин» — «Ахмат».

Локомотив
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграет с «Краснодаром» в матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Москве на «РЖД-Арене».

«Краснодар» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 20 матчах. В случае победы команда обойдет «Зенит», в активе которого 41 очко по итогам 21 встречи. «Локомотив» занимает 6-ю позицию, набрав 32 очка.

«Краснодар» проведет первый в сезоне матч под руководством Мурада Мусаева. До этого команду возглавлял серб Владимир Ивич, который 13 марта был отправлен в отставку после проигрыша от подмосковных «Химок» (0:2) в Фонбет — Кубке России. Мусаев работал в системе «Краснодара» с 2005 по 2021 год, с июня 2020 года по апрель 2021-го был главным тренером команды. В 2020 году под руководством специалиста «Краснодар» завоевал бронзовые медали РПЛ и впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 22, 31.03.2024, 19:30

Локомотив-Краснодар-

Двукратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с ТАСС высказал мнение, что игра будет равной. «Команды равны по уровню, думаю, что и игра будет равной, — сказал он. — У “Локомотива” будет небольшое преимущество, так как он будет играть при своих болельщиках. Обе команды решают высокие задачи в этом сезоне, поэтому будут играть на победу, но при этом вряд ли будут рисковать».

Ряд лидеров не помогут «Локомотиву» в предстоящем матче. Из-за перебора желтых карточек на поле не выйдут полузащитники Сергей Пиняев и Артем Карпукас, а защитник Наир Тикнизян не сыграет из-за травмы. У «Краснодара» из-за дисквалификации встречу пропустят уругвайский защитник Лукас Олаза и нигерийский нападающий Олакунле Олусегун, из-за травм не сыграют защитник Сергей Петров и нападающий Александр Кокшаров.

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1. Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» начнется в 19:30 мск.

«Факел» сыграет с «Оренбургом», «Рубин» примет «Ахмат»

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 22, 31.03.2024, 14:00

Факел-Оренбург-

В первом матче игрового дня воронежский «Факел» на своем поле сыграет с «Оренбургом». «Факел» занимает 11-е место, имея в активе 25 очков, команда из Воронежа не проигрывает в последних четырех матчах (одна победа и три ничьи). «Оренбург» располагается на 14-й позиции, у команды 19 очков, она не проигрывает три матча кряду (одна победа, две ничьи).

В этом сезоне команды провели одну встречу в рамках чемпионата и две в кубке страны. В матче РПЛ «Факел» победил «Оренбург» со счетом 2:1, а в кубке «Оренбург» одержал две победы. Матч начнется в 14:00 мск.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 22, 31.03.2024, 16:30

Рубин-Ахмат-

В другом матче казанский «Рубин» примет грозненский «Ахмат». «Рубин» занимает 9-е место, набрав 29 очков, «Ахмат» с 20 очками идет на 12-й строчке. В первом круге казанцы одержали победу со счетом 1:0. Матч начнется в 16:30 мск.

22-й тур стартовал в пятницу, когда московское «Динамо» дома крупно проиграло «Ростову» (1:4). В субботу «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с петербургским «Зенитом» (1:1), «Сочи» дома разошелся миром со столичным ЦСКА (2:2), калининградская «Балтика» в родных стенах оказалась сильнее клуба «Пари Нижний Новгород» (2:0), московский «Спартак» при своих болельщиках сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (0:0).

Читайте также от «ТАСС»
Ирина Винер: народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе
Елистратов: их не беспокоит отсутствие россиян, это нужно принять как данность
"Очень жаль для всех и нашего хоккея, что мы едва не потеряли его"
Бах: миром управляют политики, а не мы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь