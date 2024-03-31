Футболисты «Локомотива» примут «Краснодар» в матче 22-го тура РПЛ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграет с «Краснодаром» в матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Москве на «РЖД-Арене».

«Краснодар» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 20 матчах. В случае победы команда обойдет «Зенит», в активе которого 41 очко по итогам 21 встречи. «Локомотив» занимает 6-ю позицию, набрав 32 очка.

«Краснодар» проведет первый в сезоне матч под руководством Мурада Мусаева. До этого команду возглавлял серб Владимир Ивич, который 13 марта был отправлен в отставку после проигрыша от подмосковных «Химок» (0:2) в Фонбет — Кубке России. Мусаев работал в системе «Краснодара» с 2005 по 2021 год, с июня 2020 года по апрель 2021-го был главным тренером команды. В 2020 году под руководством специалиста «Краснодар» завоевал бронзовые медали РПЛ и впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 22, 31.03.2024, 19:30 Локомотив - Краснодар -

Двукратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с ТАСС высказал мнение, что игра будет равной. «Команды равны по уровню, думаю, что и игра будет равной, — сказал он. — У “Локомотива” будет небольшое преимущество, так как он будет играть при своих болельщиках. Обе команды решают высокие задачи в этом сезоне, поэтому будут играть на победу, но при этом вряд ли будут рисковать».

Ряд лидеров не помогут «Локомотиву» в предстоящем матче. Из-за перебора желтых карточек на поле не выйдут полузащитники Сергей Пиняев и Артем Карпукас, а защитник Наир Тикнизян не сыграет из-за травмы. У «Краснодара» из-за дисквалификации встречу пропустят уругвайский защитник Лукас Олаза и нигерийский нападающий Олакунле Олусегун, из-за травм не сыграют защитник Сергей Петров и нападающий Александр Кокшаров.

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1. Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» начнется в 19:30 мск.

«Факел» сыграет с «Оренбургом», «Рубин» примет «Ахмат»

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 22, 31.03.2024, 14:00 Факел - Оренбург -

В первом матче игрового дня воронежский «Факел» на своем поле сыграет с «Оренбургом». «Факел» занимает 11-е место, имея в активе 25 очков, команда из Воронежа не проигрывает в последних четырех матчах (одна победа и три ничьи). «Оренбург» располагается на 14-й позиции, у команды 19 очков, она не проигрывает три матча кряду (одна победа, две ничьи).

В этом сезоне команды провели одну встречу в рамках чемпионата и две в кубке страны. В матче РПЛ «Факел» победил «Оренбург» со счетом 2:1, а в кубке «Оренбург» одержал две победы. Матч начнется в 14:00 мск.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 22, 31.03.2024, 16:30 Рубин - Ахмат -

В другом матче казанский «Рубин» примет грозненский «Ахмат». «Рубин» занимает 9-е место, набрав 29 очков, «Ахмат» с 20 очками идет на 12-й строчке. В первом круге казанцы одержали победу со счетом 1:0. Матч начнется в 16:30 мск.