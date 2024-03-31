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11:26 (мск), источник: ТАСС

Бонгонда считает, что борьба за победу в РПЛ не закончилась для «Спартака»

Московская команда на данный момент идет пятой в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Футболисты московского «Спартака» продолжат бороться за победу в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал полузащитник красно-белых Тео Бонгонда.

30 марта «Спартак» дома сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (0:0).

«Я как нападающий не могу быть довольным, когда счет на табло 0:0. Мне кажется, что у нас были моменты, но реализация нас подвела. Тем не менее борьба за чемпионство для нас не завершилась, мы продолжим бороться. Ситуация для нас не сильно поменялась, так как многие наши конкуренты потеряли очки в этом туре», — сказал Бонгонда.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 9 очков. По итогам тура «Краснодар» может обойти «Зенит», если 31 марта в гостях победит московский «Локомотив».

В следующем туре «Спартак» 7 апреля в гостях сыграет против столичного «Динамо». До этого красно-белые 3 апреля примут «Зенит» в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России.

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