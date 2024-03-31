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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Факел» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Футболисты воронежского «Факела» сыграли вничью с «Оренбургом» в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Факел
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Факел"

Встреча, прошедшая в Воронеже в воскресенье, завершилась со счетом 0:0.

«Факел» не проигрывает на протяжении пяти последних матчей РПЛ (1 победа, 4 ничьих), набрал 26 очков и идет на 11-м месте в таблице. «Оренбург» (20 очков) занимает 14-ю строчку.

Все матчи 22-го тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Лига сообщила, что перечислит по миллиону рублей за каждый забитый мяч в туре семьям погибших и пострадавших от теракта. Ранее «Факел» сообщил, что все средства, вырученные от продажи билетов на матч с «Оренбургом», будут перечислены в помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Факел
0:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
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