«Факел» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ

Все матчи 22-го тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Лига сообщила, что перечислит по миллиону рублей за каждый забитый мяч в туре семьям погибших и пострадавших от теракта. Ранее «Факел» сообщил, что все средства, вырученные от продажи билетов на матч с «Оренбургом», будут перечислены в помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».