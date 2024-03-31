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18:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мостовой о словах Абаскаля про Бога: «Вряд ли он пошутил»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о Боге.

Спартак
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В субботу, 30 марта, перед началом матча 22-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0) испанский специалист заявил, что Бог подсказывает ему при выборе основного состава на игру.

«Вряд ли он пошутил. Я слышал высказывание Евгения Серафимовича Ловчева, он сказал: “Абаскаль поплыл”. Он плывет по течению и радуется жизни. Отсюда и такие высказывания. “Спартак” вчера наиграл на победу и должен был выигрывать. “Урал” ничего не создал и всей командой оборонялся. Здорово сыграл вратарь. “Урал” изначально вышел терпеть. Хотя я слышал, что кто-то сказал “Результат по игре” — это не так, “Спартак” был в два или три раза лучше. И, конечно, сказывается отсутствие Промеса», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

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