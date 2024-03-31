Мостовой о словах Абаскаля про Бога: «Вряд ли он пошутил»

«Вряд ли он пошутил. Я слышал высказывание Евгения Серафимовича Ловчева, он сказал: “Абаскаль поплыл”. Он плывет по течению и радуется жизни. Отсюда и такие высказывания. “Спартак” вчера наиграл на победу и должен был выигрывать. “Урал” ничего не создал и всей командой оборонялся. Здорово сыграл вратарь. “Урал” изначально вышел терпеть. Хотя я слышал, что кто-то сказал “Результат по игре” — это не так, “Спартак” был в два или три раза лучше. И, конечно, сказывается отсутствие Промеса», — цитирует Мостового Metaratings.ru.