Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт
Хайденхайм
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Страсбур
Ренн
00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
Акрон
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона
Бетис
22
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Бохум
Дармштадт
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Черноморец
12
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Ахмат
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
16:00
Ливерпуль
Брайтон
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Тулуза
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Монпелье
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Нант
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Райо Вальекано
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
Оренбург
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Лорьян
Брест
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
16:30
Рубин
Ахмат
21
14:00
Факел
Оренбург
00
30.03
Спартак
Урал
00
30.03
Балтика
Пари Нижний Новгород
20
30.03
Сочи
ЦСКА
22
30.03
Крылья Советов
Зенит
11
29.03
Динамо
Ростов
14
10.03
Спартак
Факел
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 31 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром».

Локомотив
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: FCLM.RU

Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Стали известны стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Фассон, Митай, Баринов, Миранчук, Глушенков, Сулейманов.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Кайо, Алонсо, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Последний раз команды встречались в 5-м туре нынешнего сезона РПЛ. Тогда «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью — 1:1. На гол хавбека «быков» Ильзата Ахметова, который сейчас уже перешёл в «Зенит», Антон Миранчук ответил в компенсированное время второго тайма.

В данный момент «Локомотив» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка в 20 матчах. «Краснодар» располагается на второй позиции с 39 очками после аналогичного количества встреч. В случае победы «быки» вновь возглавят РПЛ.

Читайте также от «Чемпионат.com»
До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд
«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали
Бах — о России: агрессия против меня растёт с каждым днём
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь