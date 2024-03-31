Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт
Хайденхайм
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Страсбур
Ренн
00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
Акрон
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона
Бетис
22
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Бохум
Дармштадт
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Черноморец
12
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Ахмат
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
16:00
Ливерпуль
Брайтон
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Тулуза
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Монпелье
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Нант
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Райо Вальекано
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
Оренбург
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Лорьян
Брест
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
16:30
Рубин
Ахмат
21
14:00
Факел
Оренбург
00
30.03
Спартак
Урал
00
30.03
Балтика
Пари Нижний Новгород
20
30.03
Сочи
ЦСКА
22
30.03
Крылья Советов
Зенит
11
29.03
Динамо
Ростов
14
10.03
Спартак
Факел
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Футболисты казанского «Рубина» на своем поле переиграли грозненский «Ахмат» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Рубин
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Казани, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Лазар Ранджелович (12-я минута) и Мирлинд Даку (35), у «Ахмата» отличился Лукас Ловат (90+3).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рубин» набрал 32 очка и сравнялся по баллам с московскими «Спартаком» и «Локомотивом», казанская команда поднялась на седьмое место. «Ахмат» (20 очков) идет на 12-й строчке.

Все матчи 22-го тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Лига сообщила, что перечислит по миллиону рублей за каждый забитый мяч в туре семьям погибших и пострадавших от теракта. Ранее «Рубин» сообщил, что все средства, вырученные от продажи билетов на матч с «Ахматом», будут перечислены в помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Рубин
2:1
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Встреча с Путиным, КВН и кастинги: новая жизнь Валиевой после суда
Вратарь сборной России объяснил, почему перестал общаться с украинцем
Названа причина медийной активности Дзюбы
ЦСКА выгнал Федотова из клуба. И ради этого ссорились со всем миром?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь