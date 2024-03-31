«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Казани, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Лазар Ранджелович (12-я минута) и Мирлинд Даку (35), у «Ахмата» отличился Лукас Ловат (90+3).

Все матчи 22-го тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Лига сообщила, что перечислит по миллиону рублей за каждый забитый мяч в туре семьям погибших и пострадавших от теракта. Ранее «Рубин» сообщил, что все средства, вырученные от продажи билетов на матч с «Ахматом», будут перечислены в помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».