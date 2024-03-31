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19:04 (мск), источник: ТАСС

Агент футболиста «Спартака» Джикии рассказал о ситуации с продлением контракта

Соглашение защитника с красно-белыми рассчитано до конца текущего сезона.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Футболист «Спартака» Георгий Джикия примет решение о своем будущем в июне, когда закончится нынешний сезон. Об этом журналистам рассказал агент игрока Вадим Шпинев.

Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Диалог ведем не только со “Спартаком”, игрок зрелый, он имеет право думать о своем будущем, — сказал Шпинев. — Точнее скажу в июне. По европейским чемпионатам в том числе мы рассматриваем предложения, открыты к диалогу, турецкий чемпионат в том числе. Футболист тренируется, готовится, он конкурентен, сейчас он другой, нежели был осенью, понятно, что не играл четыре месяца, без игровой практики, да, это напрягает».

«На руках нет контракта от “Спартака”, мы говорили, что до конца чемпионата мы просто это не обсуждаем. Предложение “Спартака” или какие-то движения мы не обсуждаем, но в Эмиратах я сообщил Олегу Малышеву (генеральному директору красно-белых — прим. ТАСС), что свою работу буду делать. Георгий сосредоточен на работе, до конца контракта отработает, мы ждем, что будет делать руководство “Спартака”, какое примут решение, может быть, сделают предложение. Просто ждать только предложения нельзя, нужно думать о завтрашнем дне», — добавил он.

Джикии 30 лет, он выступает за «Спартак» с января 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провел 10 матчей в различных турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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