Агент футболиста «Спартака» Джикии рассказал о ситуации с продлением контракта

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Футболист «Спартака» Георгий Джикия примет решение о своем будущем в июне, когда закончится нынешний сезон. Об этом журналистам рассказал агент игрока Вадим Шпинев.

Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Диалог ведем не только со “Спартаком”, игрок зрелый, он имеет право думать о своем будущем, — сказал Шпинев. — Точнее скажу в июне. По европейским чемпионатам в том числе мы рассматриваем предложения, открыты к диалогу, турецкий чемпионат в том числе. Футболист тренируется, готовится, он конкурентен, сейчас он другой, нежели был осенью, понятно, что не играл четыре месяца, без игровой практики, да, это напрягает».

«На руках нет контракта от “Спартака”, мы говорили, что до конца чемпионата мы просто это не обсуждаем. Предложение “Спартака” или какие-то движения мы не обсуждаем, но в Эмиратах я сообщил Олегу Малышеву (генеральному директору красно-белых — прим. ТАСС), что свою работу буду делать. Георгий сосредоточен на работе, до конца контракта отработает, мы ждем, что будет делать руководство “Спартака”, какое примут решение, может быть, сделают предложение. Просто ждать только предложения нельзя, нужно думать о завтрашнем дне», — добавил он.