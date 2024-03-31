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21:48 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Локомотив
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московский «Локомотив» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Краснодаром» в домашнем матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене».

На 10-й минуте встречи гол в свои ворота забил нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов. Полузащитник московской команды Максим Глушенков сравнял счет на 81-й минуте игры.

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Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле». «Локомотив» переведет все средства, вырученные с матча, на помощь пострадавшим.

Клуб из Краснодара провел первый матч после назначения на пост главного тренера Мурада Мусаева, он возглавил команду 14 марта. На этом посту специалист сменил серба Владимира Ивича, который был отправлен в отставку 13 марта. Мусаев работал в системе «Краснодара» с 2005 по 2021 год. С июня 2020 года по апрель 2021-го он был главным тренером команды.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Локомотив» идет пятым с 33 очками. В следующем туре «Краснодар» 6 апреля сыграет в гостях с «Пари Нижний Новгород», «Локомотив» на следующий день встретится на выезде с грозненским «Ахматом».

В других матчах игрового дня воронежский «Факел» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0), казанский «Рубин» дома победил «Ахмат» (2:1).

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
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