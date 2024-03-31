Ивич как будто не уходил из «Краснодара»! Но «Локо» снова спас проигранный матч

Локомотив — Краснодар — 1:1, обзор матча, 31 марта 2024 года, статистика, составы команд, РПЛ, таблица чемпионата России | Источник: Чемпионат.com

«Краснодар» в первом матче под руководством Мурада Мусаева упустил победу в концовке и возможное лидерство в РПЛ. «Зенит» остался на первом месте с отрывом в одно очко от главного конкурента.

Тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову пришлось поломать голову над составом. Из-за дисквалификаций и повреждений команда потеряла целую группу игроков основной обоймы — Ньямси, Тикнизяна, Карпукаса, Пиняева и Дзюбу. У «Краснодара» тоже были потери, но меньше и, прямо скажем, менее значимые — перебрали жёлтых карточек Оласа с Олусегуном. Ещё по сравнению с последним матчем Владимира Ивича в РПЛ из основы «быков» выпали Ленини и Виктор Са. Шанс от Мусаева получили Кайо и Кади Боржес.

Интриговало, как поменяется «Краснодар» с новым тренером. Команда вышла на поле с тремя центральными защитниками, словно иронизируя над словами о том, что с Мусаевым «быки» будут играть в более смелый и атакующий футбол, чем при Ивиче. Но «Краснодар» начал достаточно агрессивно, высоко встречал соперника. В результате гости забили быстрый гол. После хитрого углового в исполнении Сперцяна с левого фланга, закрутившего мяч к ближней штанге, Сулейманов неожиданно для Лантратова срезал мяч в собственные ворота. Это было похоже на гол самих железнодорожников «Зениту». Разве что роль антигероя — голкипера Кержакова — исполнил на сей раз полевой игрок.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-51812607&hd=2&id=456261177&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но после этого атака «Краснодара» не пела и плясала. В первом тайме «Локомотив» фактически в два раза превзошёл команду Мусаева по передачам как в средней трети поля, так и на чужой трети. Уже через минуту хозяева могли отыграться. «Локо» здорово разбил неслаженный пока прессинг от Мусаева и организовал контрвыпад, украшенный классным пасом Сулейманова. Глушенков улетал к воротам — его остановил грамотным фолом Кривцов. Если бы опоздал, заработал бы пенальти или удаление. Однако нарушение случилось до штрафной, а на подстраховку всё же успевал Тормена. Вот только сам Кривцов получил в этом эпизоде травму. Потребовалась ранняя замена, и в РПЛ наконец-то дебютировал недешёвый зимний новичок «быков» Кастаньо.

Команда Галактионова отыгралась бы до перерыва, если бы не Сафонов. В обороне «быков», несмотря на тройку центрбеков, появлялись большие дыры. Лучший сейв голкипер сборной России сделал после выхода Самошникова один на один — оборона «Краснодара» была разрезана чудесной проникающей передачей. Мусаев завёлся по такой игре, получил «горчичник» за критику судейства Безбородова. Впрочем, по ударам в эти 45 минут «Локо» всё же не превзошёл претендента на чемпионский титул (7:7, в створ — 1:1).

После перерыва «Краснодар» откровенно играл на результат — как будто прежний тренер готовил команду и к матчу в Москве. Кстати, благодарные сербу болельщики «быков» подготовили гигантский баннер с надписью «Спасибо, мистер Ивич!» «Локомотив» владел мячом 60% времени, вот только не создавал голевых моментов. Тогда Галактионов произвёл двойную замену, убрав с поля Сулейманова. Но интересно, что выпустил не Сарвели или зимнего новичка Хамулича, а пару хавбеков — Жемалетдинова и 18-летнюю звезду молодёжки Батракова, дебютировавшего в РПЛ.

Но, несмотря на все перестановки, у «Локомотива» во втором тайме совершенно ничего не получалось в атаке. Чудовищное количество брака! Потом у хозяев вышли и Сарвели с Хамуличем, причём босниец позже. Удивительно, зачем подписывали легионера в зимнее окно, если его бросают в бой только тогда, когда уже никаких вариантов не остаётся? Сегодня Хамулич тоже дебютировал в РПЛ. «Краснодар» хоть что-то придумывал и даже забил, но гол Сперцяна отменили из-за офсайда у Кордобы. Ещё было падение Эдуарда в штрафной после контакта с Батраковым, которое не потянуло на пенальти.

Но мы привыкли к тому, что «Локомотив» при Галактионове спасает даже самые безнадёжные матчи. Это лидер лиги по «волевым» очкам. Вот и в игре с «Краснодаром» первый же удар железнодорожников завершился голом. Блестяще сыграл Сарвели, ушедший от Кайо и отыскавший передачей Глушенкова — Максим технично положил мяч в нижний угол.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-51812607&hd=2&id=456261184&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Более того, «Локо» имел идеальный шанс вырвать победу на последних минутах, когда убежал в контратаку два в один. Ох, Хамулич, Хамулич… Всё испортил — завозился с мячом, не сделал пас на Жемалетдинова. Концовка вообще стоила всей игры. Команды раскрылись, и счёт мог быть любым. Но получилась ничья — в пользу «Зенита».