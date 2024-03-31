Мурад Мусаев: «Краснодар» в хорошем состоянии, мой коллега Ивич хорошо работал

«Команда в хорошем состоянии, мой коллега Ивич хорошо работал. Я хотел бы некоторые вещи изменить. Хотелось бы играть выше в обороне. Ничья и хорошая самоотдача — те плюсы, от которых хотелось бы оттолкнуться в будущем», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.