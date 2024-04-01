Джикия и «Спартак», похоже, все! Клуб не хочет играть с агентами

Грустный финал вырисовывается в истории с новым контрактом Георгия Джикии и «Спартака». Капитан команды без игровой практики четыре месяца, его агент собирает предложения от других клубов (в том числе европейских), а боссы «красно-белых» просто молчат, видимо, дожидаясь окончания срока соглашения — 31 мая. Корреспондент РИА Новости Спорт пытается разобраться в тупиковой истории.

Уже не привычка Федуна

Расклад таков: 30-летний Джикия, который был частью чемпионской команды Массимо Карреры, потерял место в основном составе из-за череды обидных травм, а также прихода мощного и статусного серба Срджана Бабича. Казалось бы, рядовая ситуация для профессионального футбола, в частности, где во главе угла стоят такие понятия, как конкуренция и уровень игры, а не лояльность и былые заслуги. Так в чем же проблема?

При новом руководстве в «Спартаке» поменялось многое: изменились диспозиции и роли многих ранее важных факторов. На фоне этого усилились позиции главного тренера Гильермо Абаскаля, чье влияние не только на команду, но и на клуб в целом, как рассказывают многие источники, стало практически всеобъемлющим. У испанца немалый кредит доверия со стороны менеджмента, и ему легко сошли с рук не самые удачные результаты осенью и даже вопиющий конфликт в Грозном. Под тренера тратятся гигантские деньги на трансферы, а заявка команды позволяет «Спартаку» дублировать каждую позицию.

Читайте также Абаскаль: Стартовый состав мне подсказывает Бог

Но все это не означает, что Гильермо неприкасаем. Абаскаль молодой и не очень известный в мире (и даже у себя на родине) специалист, который может набрать в российском чемпионате настолько много имиджевых вистов, насколько это возможно в ситуации с санкционным давлением на российский футбол. К тому же, руководство столичного клуба понимает, что замыкаться на одном тренере неправильно. Не в том смысле, что это продиктовано укрепившейся привычкой времен Леонида Федуна, а теми соображениями, что надо быть готовыми к тому, что и весной у Абаскаля не пойдет. А пока что выходит именно так — у «Спартака» ни одного забитого гола в трех матчах РПЛ с начала года. Побороться за чемпионство уже нереально, а место в тройке не гарантирует даже 15-миллионный новичок Угальде.

«С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь всё может пойти неожиданно не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б», — говорил в январском интервью РБК генеральный директор «красно-белых» Олег Малышев.

Надоевший скандальный флер

При чем здесь Джикия? При том, что сейчас принято говорить о некоем конфликте Георгия и главного тренера. Якобы капитан задет малым количеством времени и специфическим к себе отношением. Якобы Абаскаль зациклился на Бабиче и упрямо не хочет ставить в состав двух левоногих центральных защитников. Якобы сам тренер должен был давно инициировать переговорный процесс и чуть ли не умолять Джикию остаться еще на несколько сезонов.

Читайте также Агент футболиста «Спартака» Джикии рассказал о ситуации с продлением контракта

Косвенно на это вроде бы намекал и сам футболист, говоря, что не играет он не только по игровым причинам. Но давайте предположим: что если дело не в тренере, а в руководстве? Что если новый менеджмент, желая расстаться с давно надоевшим скандальным флером, решил навести порядок жесткой рукой, начав именно с агентской среды? Может быть, данная ситуация — намерение показать, кто в доме хозяин?

Агент Джикии Вадим Шпинев ярко выступил в прессе, найдя как понимание, так и словив хейт на «выносе сора из избы». По его словам, сказанным в интервью «Чемпионату», нового соглашения не будет, если останется Абаскаль. Помимо этого, руководство не торопится начинать переговоры, хотя обещало сделать это в январе.

«Он будет полностью помогать команде, не будет плести никакие интриги, не будет выносить на публику личные симпатии и антипатии. Георгий будет добросовестно и преданно исполнять обязанности футболиста и капитана команды. Я уважаю выбор игрока, хотя у меня есть личное мнение насчет этого всего». Вадим Шпинев агент Джикии

Последним предложением агент как бы пытается снять ответственность и давление с клиента, но кажется, что назад дороги для Джикии уже нет. Предельно жесткое и одновременно откровенное заявление подожгло костер. В продление контракта на фоне всего сказанного уже тогда не верилось.

Затем взял слово уже сам Джикия.

Не будем скрывать, что переговорили с руководителями и сегодня — с тренером. Нет интриг, конфликтов. Все настроены только на работу как на сборах, так и в будущем. Что касается каких-то личных моментов, то хотел бы закрыть тему интриг, скандалов, чтобы в будущем мы не возвращались к этому. Хочется сосредоточиться на футболе и на том, чтобы действовать в интересах «Спартака» (цитата по «Спорт-Экспрессу»). Георгий Джикия

Эти слова должны были погасить все обсуждения, но процесс уже было не остановить. Возможно, такое заявление Георгию надо было сделать до заявления своего представителя, теперь же это видится как попытка сгладить негативный фон и снять с себя часть ответственности.

Вчерашний комментарий Шпинева лишь подтвердил: Джикия стал еще ближе к уходу из «Спартака».

«Он работает, тренируется, а я провожу работу, связанную с его дальнейшим трудоустройством. Диалог не только со “Спартаком”. Я имею право проводить свою работу, так как я агент ФИФА, — сказал Шпинев. — Мы открыты к диалогу — турецкий чемпионат и так далее. Георгий конкурентен. Сейчас он другой по сравнению с осенью. Понятно, что он без игровой практики четыре месяца. Это напрягает. Что будет дальше — решать Олегу Малышеву, держать или не держать. Это клубные дела, мы в них не лезем, не имеем права», — добавил агент.

Летом, если уход все-таки состоится, мало кто будет воспринимать Джикию как жертву, ибо агенты жертв пытаются разруливать конфликты, а не порождать их. Но, конечно же, снимать ответственность с руководства «Спартака» тоже не стоит, и хочется спросить — почему процесс (все еще возможного) расставания «Спартака» с капитаном нельзя было обставить по-человечески? Вспоминая историю «Спартака», с горечью можно констатировать — это уже вопрос риторический.

Автор: Сергей Фукс