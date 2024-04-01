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12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Один из самых одарённых футболистов». Карпин — о Динияре Билялетдинове

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о бывшем игроке «Локомотива», английского «Эвертона» и ещё ряда клубов Динияре Билялетдинове.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
«Один из самых одарённых футболистов». Карпин — о Динияре Билялетдинове | Источник: Чемпионат.com

«Один из самых талантливых и одарённых футболистов. К сожалению, не реализовал себя на 100%, как мог бы», — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Мяч Shorts».

Билялетдинов является воспитанником академии московского «Локомотива». В данный момент он является тренером по индивидуальной подготовке в Департаменте развития молодёжного футбола железнодорожников. За основную команду Динияр выступал с 2004 по 2009 год, за это время футболист успел стать чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.

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