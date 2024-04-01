Игрок «Краснодара» Кади: Шокировал ли нас уход Ивича? Не буду говорить

— Что-то он изменил, но у него не было много времени, чтобы потренировать команду в полном составе. Только два дня, когда все вернулись из сборных. Что касается требований, у каждого тренера они свои. Есть какие-то новые идеи. У Мусаева пока не получилось донести до команды абсолютно все свои требования и новшества. Но мне кажется, это еще предстоит.