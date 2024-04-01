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12:47 (мск), источник: Sport24

Игрок «Краснодара» Кади: Шокировал ли нас уход Ивича? Не буду говорить

Бразильский полузащитник «Краснодара» Кади Боржес высказался о первых дня работы Мурада Мусаева после возвращения на пост главного тренера «быков».

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Игрок «Краснодара» Кади: «Шокировал ли нас уход Ивича? Не буду говорить» | Источник: Sport24

В первом матче после возвращения Мусаева, сменившего Владимира Ивича, «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 22-м туре РПЛ и остался на второй строчке в турнирной таблице.

— «Краснодар» еще в чемпионской гонке? «Зенит» в этом туре вам не удалось догнать, сможете это сделать в будущем?

— Да.

— Что изменил Мусаев, придя в команду? Появились ли новые требования к футболистам?

— Что-то он изменил, но у него не было много времени, чтобы потренировать команду в полном составе. Только два дня, когда все вернулись из сборных. Что касается требований, у каждого тренера они свои. Есть какие-то новые идеи. У Мусаева пока не получилось донести до команды абсолютно все свои требования и новшества. Но мне кажется, это еще предстоит.

— Уход Ивича не шокировал команду?

— Не буду говорить об этом, — приводит слова Кади «Евро-Футбол. Ру».

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