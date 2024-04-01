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12:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Корнеев: Чемпионство — это не про «Краснодар». «Локо» мог забить 5−6 голов в первом тайме

Бывший российский футболист Игорь Корнеев прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар».

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Корнеев: чемпионство — это не про «Краснодар». «Локо» мог забить 5−6 голов в первом тайме | Источник: Чемпионат.com

Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 1:1. По мнению Корнеева, «Краснодар» показал плохую игру, и «Локомотив» мог забивать пять-шесть голов уже в первом тайме. Эксперт подчеркнул, что «быки» сейчас не выглядят командой, которая может претендовать на победу в чемпионате страны.

«У “Краснодара” было всё открыто, ветер дует со всех сторон. “Локомотив” мог забивать пять-шесть мячей только в первом тайме. “Краснодар” точно не был похож на команду, претендующую выиграть чемпионат.

Сам Мусаев говорит, что была классная игра, то есть он доволен тем, что увидел. Это отражает всю политику клуба. “Краснодар” — это история не о чемпионстве, там нет такой задачи. Они будут стараться играть в свой футбол. Выиграть чемпионат и поиграть в хороший футбол — две разные вещи. Чемпионство — это не про “Краснодар”», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» после зимнего перерыва в сезоне потерял лидерство в РПЛ. Сейчас «быки» идут на втором месте в турнирной таблице.

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