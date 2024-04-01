«Все поляки нормально живут в России»: игрок «Рубина» — о безопасности

«Никто не притесняет поляков на улицах, никто на нас не показывает пальцем. В канун Рождества я пошел на полуночную мессу в польском костеле в Москве, впервые с тех пор, как я начал играть в России. 21 декабря умер мой отец, и что-то внутри подсказывало мне, что надо пойти. Служба шла на польском языке, большинство в костеле были поляки, хотя было и немало иностранцев. Так что не то чтобы я был единственным поляком в России. Их много. И все они нормально живут», — приводит слова Рыбуса TVP Sport. «У меня были проблемы только один раз, перед матчем со Швецией (в финале плей-офф за выход на чемпионат мира). Мне позвонил Роберт Левандовский. Он спросил, безопасно ли в Москве, стоит ли нам играть против русских. Позже было принято решение, что мы бойкотируем матч. Мы должны были выложить в соцсетях пост с заявлением о том, что отказываемся играть. Я не подумал, что живу в России, и тоже поделился этим. Потом посыпался хейт, сотни сообщений. Через пятнадцать минут я решил удалить пост», — добавил он.