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12:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Все поляки нормально живут в России»: игрок «Рубина» — о безопасности

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Мацей Рыбус рассказал, что в 2022 году к нему обращался капитан сборной Польши Роберт Левандовский по поводу безопасности для поляков в Москве перед отборочным матчем чемпионата мира в Катаре.

Рубин
ПольшаПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: пресс-служба ФК «Рубин»

В марте 2022 года сборные России и Польши должны были сыграть в полуфинале плей-офф турнира за выход на чемпионат мира в Катаре. Матч должен был пройти в Москве. Однако Польский футбольный союз и игроки национальной команды отказались от участия в матче против сборной России из-за ситуации на Украине. Позднее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.

«Никто не притесняет поляков на улицах, никто на нас не показывает пальцем. В канун Рождества я пошел на полуночную мессу в польском костеле в Москве, впервые с тех пор, как я начал играть в России. 21 декабря умер мой отец, и что-то внутри подсказывало мне, что надо пойти. Служба шла на польском языке, большинство в костеле были поляки, хотя было и немало иностранцев. Так что не то чтобы я был единственным поляком в России. Их много. И все они нормально живут», — приводит слова Рыбуса TVP Sport. «У меня были проблемы только один раз, перед матчем со Швецией (в финале плей-офф за выход на чемпионат мира). Мне позвонил Роберт Левандовский. Он спросил, безопасно ли в Москве, стоит ли нам играть против русских. Позже было принято решение, что мы бойкотируем матч. Мы должны были выложить в соцсетях пост с заявлением о том, что отказываемся играть. Я не подумал, что живу в России, и тоже поделился этим. Потом посыпался хейт, сотни сообщений. Через пятнадцать минут я решил удалить пост», — добавил он.

Рыбус начал выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2012 году, когда перешел из варшавской «Легии» в грозненский «Ахмат» (тогда — «Терек»). В 2016 году он покинул «Ахмат» и стал игроком французского «Лиона», но через год вернулся в Россию, подписав контракт с московским «Локомотивом». В составе железнодорожников Рыбус стал чемпионом России в 2018 году, а также дважды завоевал Кубок страны (2019, 2021) и один раз — Суперкубок (2019). Летом 2022 года Рыбус подписал контракт со «Спартаком», в июне 2023 года защитник перешел в казанский «Рубин».

В июне 2022 года Польский футбольный союз объявил, что Рыбус после перехода в московский «Спартак» не будет вызываться в расположение сборной. Свой последний матч за национальную команду футболист провел в ноябре 2021 года. Всего на счету игрока два гола в 66 матчах за сборную.

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