Игрок «Ростова» Чернов: Журналисты — часть футбола, нам надо общаться даже после поражений

«С журналистами я не общаюсь через силу. Сейчас период, когда мне хочется общаться. Для них тоже интересно узнать наше мнение, поговорить. Если ещё и адекватные вопросы задают, это очень приятно.



Проблем с журналистами не было, но были очень странные вопросы. Но они не раздражают, всё-таки люди делают свою работу. Может быть, такой уровень у журналистики, что они задают такие вопросы. А после игр пообщаться приятно, и неважно, мы выиграли или проиграли. Журналисты — часть футбола, поэтому футболистам нужно отвечать даже после поражений», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.