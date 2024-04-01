Наиль Умяров: есть ли в «Спартаке» кризис? Безусловно, что-то идёт не так | Источник: Чемпионат.com

— Есть ли кризис в «Спартаке»?

— Безусловно, что-то идёт не так. Главное — продолжать работать. Уже говорил, нам нужно забивать. Это самое главное, что сейчас нужно, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.