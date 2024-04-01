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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Тео Бонгонда: «Спартак» обязан набирать очки и показывать хороший футбол

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда заявил, что красно-белые обязаны набирать очки и показывать хороший футбол.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Тео Бонгонда: «Спартак» обязан набирать очки и показывать хороший футбол | Источник: Чемпионат.com

«Мы обязаны набирать очки и показывать хороший футбол. Победа всегда превыше всего. Ведь если ты не побеждаешь, тяжелее показывать хороший футбол. Конечно, я понимаю Абаскаля, ведь мы говорим на одном языке. А это помогает лучше понять друг друга», — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Отметим, что после 21 проведённого матча в рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице. Красно-белые набрали 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Динамо» на выезде. Игра состоится 7 апреля и начнётся в 19:30 по московскому времени.

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