Тео Бонгонда: «Спартак» обязан набирать очки и показывать хороший футбол

«Мы обязаны набирать очки и показывать хороший футбол. Победа всегда превыше всего. Ведь если ты не побеждаешь, тяжелее показывать хороший футбол. Конечно, я понимаю Абаскаля, ведь мы говорим на одном языке. А это помогает лучше понять друг друга», — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.