Изидор объяснил, почему «Зенит» дома не смог обыграть «Спартак» в матче РПЛ этого сезона

«Это была тяжёлая игра, которая завершилась со счётом 0:0. Думаю, дело было в том, что мы вернулись после более чем месяца интенсивной работы на сборах, плюс переместились из одной климатической зоны в другую», — приводит слова французского футболиста официальный сайт «Зенита».