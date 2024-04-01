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16:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Изидор объяснил, почему «Зенит» дома не смог обыграть «Спартак» в матче РПЛ этого сезона

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор прокомментировал игру питерского клуба со «Спартаком» (0:0) в домашнем матче чемпионата России — 2023/2024.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Изидор объяснил, почему «Зенит» дома не смог обыграть «Спартак» в матче РПЛ этого сезона | Источник: Чемпионат.com

«Это была тяжёлая игра, которая завершилась со счётом 0:0. Думаю, дело было в том, что мы вернулись после более чем месяца интенсивной работы на сборах, плюс переместились из одной климатической зоны в другую», — приводит слова французского футболиста официальный сайт «Зенита».

23-летний Изидор перешёл в «Зенит» из «Локомотива» на правах аренды. При этом санкт-петербургский клуб имеет право выкупа француза. В нынешнем сезоне форвард сыграл за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя забитыми мячами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 4,5 млн.

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